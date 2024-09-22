На Меморіалі борцям за Україну в Одесі відвалюються неякісні літери

Літери на меморіалі в Одесі. Фото: Facebook/Костянтин Андріюк

Літери на Меморіалі борцям за Україну у сквері біля будівлі Одеської ОДА почали відвалюватися. На пам'ятник витратили 18 мільйонів гривень, але на написах зекономили.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Якість роботи

На відео, яке шириться у мережі, видно, що літера "Ц" у написі на пам'ятнику повністю відвалилася. Крім того, помітно, що буква трималася на клеї. Решта напису поки на місці.

Зазначимо, проєкт меморіалу передбачав виготовлення надписів із жовтої міді (латуні), однак активісти стверджують, що насправді використали пластикові літери, які лише пофарбували у відповідний колір.

Що відомо про будівництво

Початок будівництва меморіалу відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення поруч із будівлею адміністрації. У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились, у тому числі через мітинги одеситів "Гроші на ЗСУ" біля мерії.

Меморіал борцям за Україну — що відомо

У квітні цього року Управління капітального будівництва Одеської міської ради провело тендер на капітальний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням Меморіалу борцям за Україну. Бюджет закупівлі становив 18 332 800 гривень, і переможцем стала єдина компанія, що подала свою пропозицію — ТОВ "КАЙЛАС 2007". Під час капітального ремонту мають встановити гранітні символи "Дзвін пам’яті" та "Водоспад сліз", зробити освітлення, облаштувати територію декоративними клумбами, лавками, урнами, а також провести монтаж системи відеоспостереження і Wi-Fi.

Нагадаємо, одеських архітекторів і дизайнерів закликають долучитися до розробки проєкту Алеї Слави у місті.

Також в Одесі демонтували пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому.