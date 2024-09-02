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Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

2 вересня 2024 14:56
Рвачова Анастасія - редактор
День міста Одеси: які імена відкрили на Алеї Зірок
Відкриття нових зірок на Алеї біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

"Є в світі міста сторічні, а ти мені просто — МАМА", — такими словами описує Одесу письменник Олег Олійників. Південна Пальміра неодноразово була оспівана у піснях та книжках. І не дарма, адже наше місто біля Чорного моря гідне найкращих слів. Тож сьогодні на Алеї Зірок зʼявилися імена людей, які "говорили за Одесу" на весь світ. 

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Чиї імена зʼявилися

В Одесі до Дня міста відкрили чотири памʼятні зірки на честь видатних одеситів та відомих діячів. Так, зʼявилися імена Михайла Комарова, Шолом-Алейхема, Віталія Алікберова та Олександра Розенбойма. Відтепер Алею прикрашатиме всього 48 імен. 

"Сьогодні ми знаходимося з вами на Алеї Зірок. Це велика шана і подяка тим, хто зробив Одесу Одесою. Тому що саме місто, самі будівлі — це лише будівлі. А коли вони наповнені духом, коли вони наповнені змістом, коли завдяки цим людям наше місто відомо на весь світ — це велика подяка всім, хто зробив наше місто, наш колорит відомим на весь світ", — сказав мер міста. 

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
Нові імена на Алеї Зірок. Фото: Новини.LIVE
Нові імена на Алеї Зірок. Фото: Новини.LIVE

Також Труханов зазначив, що вдячний усім, хто зміг зберегти мультикультурність міста. І саме 230-річний ювілей став цьому доказом. 

Михайло Комаров

Серед тих, хто зʼявився у ювілей Одеси на Алеї Зірок, є письменник, критик та публіцист Михайло Комаров. За словами директорки Одеської національної наукової бібліотеки, він є українським серцем Одеси. 

"Завдяки таким людям, як Михайло Комаров, в Одесі розбудовувалась українська громада за багато років до того, як це стало трендом і стало помітним. Його імʼя доволі довго залишалося в тіні, проте сьогодні Одеса бачить це та шанує", — зазначила директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. 

Директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Фото: Новини.LIVE
Директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Фото: Новини.LIVE

Крім того, вона додала, що поява імені Комарова на Алеї зірок означає повернення Одеси до своєї справжньої історії та спадщини. 

"Сьогодні такий памʼятний день, коли кожен одесит питає себе: яким є наше коріння, наша історія. Які люди будували, розвивали це місто. Пишаємося, що серед цих людей є і знаний бібліограф Михайло Комаров", — додала жінка. 

Зірка Михайла Комарова. Фото: Новини.LIVE
Зірка Михайла Комарова. Фото: Новини.LIVE

Олександр Розенбойм

Ще однією знаковою постаттю для Одеси став письменник, публіцист і журналіст Олександр Розенбойм, більш відомий під псевдонімом Ростислав Олександров. А писав під псевдонімом, бо радянська влада не дозволяла євреям публікуватися власним іменем і вони були "політично некоректні". Як розповідає його дружина, Олександр все своє життя присвятив дослідженню літературної Одеси, зокрема 1920 років. 

"Цілком випадково, але ось якось цей літературний псевдонім закріпився і пройшов з ним все життя. Ніхто краще за нього не знав Одесу 20-х років. Ніхто краще за нього не знав усіх подробиць одеського періоду життя Багрицього, Олеші, Бабеля та багатьох інших. Все те, що написав Олександр Розенбойм, — це пояснення любові до міста, освідчення його акаціям, платанам, сходам і всього іншого, що робить наше місто неповторним", — наголосила дружина письменника Міла Кронфільдс. 

Дружина Олександра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE
Дружина Олександра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE

Також на думку пані Кронфільдс, відкривати нові імена на Алеї Зірок важливо для Одеси та одеситів. Це означає, що місто не бідніє на таланти. Крім того, така спільна радість обʼєднує людей, особливо у важкі часи, як зараз. 

"Любов обʼєднує нас, і книги Олександра Розенбойма пронизані цією любов'ю. Нехай вони читаються, нехай вони видаються, перевидаються на благо нашій Одесі", — розповіла жінка. 

Зірка Олександра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE
Зірка Олександра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE

Віталій Алікберов та Шолом-Алейхем

Також Одеса не забула і про ще двох знакових особистостей. Зокрема, Шолом-Алейхем, який значну частину своєї творчості присвятив Одесі та одеситах, хоча й писав про них переважно івритом. Тож його імʼя не дарма закарбовано в історії міста. 

"Я дуже радий, що в Одесі з'явилася ще одна зірочка, яка пов'язана з письменниками. Я прошу вас продовжити читати книжки, ходити по одеських музеях, щоб у нас була на це можливість", — сказав співробітник музею історії євреїв Одеси Володимира Чапліна.

Зірка Шолом-Алейхема. Фото: Новини.LIVE
Зірка Шолом-Алейхема. Фото: Новини.LIVE

А Віталій Алікберов виділився зі списку письменників та поетів, адже він художник-живописець, який передавав настрої Одеси у картинах. Його роботи виставлялися у різних містах колишнього СРСР, проте відданим він був завжди чорноморському одеському бризу. 

"Відкриття нових зірок та вшанування митця Віталія Алікберова — неоціненні для нашої Одеси та її людей", — підсумувала голова благодійного фонду імені Алікберова Таїсія Капустаринська. 

Зірка Віталія Алікберова. Фото: Новини.LIVE
Зірка Віталія Алікберова. Фото: Новини.LIVE

Одеса не була б собою без її людей, культури та творчості. Щороку на Алеї Зірок зʼявляються нові імена, про які знає і говорить не тільки Україна, а й весь світ. Олександр Довженко, Кіра Муратова, Леонід Утьосов писали, знімали та співали за Одесу, адже вона того варта!

Одеса свята міста Одеська область імена Новини Одеси зірки

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