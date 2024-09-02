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Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

2 сентября 2024 14:56
Рвачова Анастасия - редактор
День города Одессы: какие имена открыли на Аллее Звезд
Открытие новых звезд на Аллее около оперного театра. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

"Есть в мире города столетние, а ты мне просто — МАМА", — такими словами описывает Одессу писатель Олег Олейников. Южная Пальмира неоднократно была воспета в песнях и книгах. И не зря, ведь наш город у Черного моря достоин лучших слов. Сегодня на Аллее Звезд появились имена людей, которые "говорили за Одессу" на весь мир.

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Чьи имена появились

В Одессе ко Дню города открыли четыре памятных звезды в честь выдающихся одесситов и известных деятелей. Так появились имена Михаила Комарова, Шолом-Алейхема, Виталия Аликберова и Александра Розенбойма. Теперь Аллею будет украшать всего 48 имен.

"Сегодня мы заходим с вами на Аллее Звезд. Это большое уважение и благодарность тем, кто сделал Одессу Одессой. Потому что именно город, сами здания — это только здания. А когда они наполнены духом, когда они наполнены содержанием, когда благодаря этим людям наше город известен на весь мир — это большая благодарность всем, кто сделал наш город, наш колорит известным на весь мир", — сказал мэр города.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE
Новые имена на Аллее Звезд. Фото: Новини.LIVE
Новые имена на Аллее Звезд. Фото: Новини.LIVE

Также Труханов отметил, что благодарен всем, кто сумел сохранить мультикультурность города. И именно 230-летний юбилей стал этим доказательством.

Михаил Комаров

Среди появившихся в юбилей Одессы на Аллее Звезд есть писатель, критик и публицист Михаил Комаров. По словам директора Одесской национальной научной библиотеки, он является украинским сердцем Одессы.

"Благодаря таким людям, как Михаил Комаров, в Одессе строилось украинское общество за много лет до того, как это стало трендом и стало заметным. Его имя довольно долго оставалось в тени, однако сегодня Одесса видит это и уважает", — отметила директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова.

Директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова. Фото: Новини.LIVE
Директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, она добавила, что появление имени Комарова на Аллее Звезд означает возвращение Одессы к своей настоящей истории и наследию.

"Сегодня такой памятный день, когда каждый одессит спрашивает себя: какие наши корни, наша история. Какие люди строили, развивали этот город. Гордимся, что среди этих людей есть и известный библиограф Михаил Комаров", — добавила женщина.

Звезда Михаила Комарова. Фото: Новини.LIVE
Звезда Михаила Комарова. Фото: Новини.LIVE

Александр Розенбойм

Еще одной знаковой фигурой для Одессы стал писатель, публицист и журналист Александр Розенбойм, более известный под псевдонимом Ростислав Александров. А писал под псевдонимом, потому что советские власти не позволяли евреям публиковаться под собственным именем и они были "политически некорректны". Как рассказывает его жена, Александр всю свою жизнь посвятил исследованию литературной Одессы, в том числе 1920-х годов.

"Совершенно случайно, но вот именно этот литературный псевдоним закрепился и прошел с ним всю жизнь. Никто лучше его не знал Одессу 20-х лет. Никто лучше его не знал всех подробностей одесского периода жизни Багрицкого, Олеши, Бабеля и многих других. Все то, что написал Александр Розенбойм — это объяснение любви к городу, признание его акациям, платанам, лестницам и всему прочему, что делает наш город неповторимым", — подчеркнула жена писателя Мила Кронфильдс.

Жена Александра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE
Жена Александра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE

Также, по мнению госпожи Кронфильдс, открывать новые имена на Аллее Звезд важно для Одессы и одесситов. Это значит, что город не беднеет талантами. Кроме того, такая общая радость объединяет людей, особенно в трудные времена, как сейчас.

"Любовь объединяет нас, и книги Александра Розенбойма пронизаны этой любовью. Пусть они читаются, пусть они издаются, переиздаются во благо нашей Одессе", — рассказала женщина.

Звезда Александра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE
Звезда Александра Розенбойма. Фото: Новини.LIVE

Виталий Аликберов и Шолом-Алейхем

Также Одесса не забыла и еще о двух знаковых личностях. В частности, Шолом-Алейхем, который значительную часть своего творчества посвятил Одессе и одесситам, хотя и писал о них преимущественно на иврите. Поэтому его имя не зря запечатлено в истории города.

"Я очень рад, что в Одессе еще появилась одна звездочка, которая связана с писателями. Я прошу вас продолжить читать книги, ходить по одесским музеям, чтобы у нас была такая возможность", — сказал сотрудник музея истории евреев Одессы Владимира Чаплина.

Звезда Шолома-Алейхема. Фото: Новини.LIVE
Звезда Шолом-Алейхема. Фото: Новини.LIVE

Виталий Аликберов выделился из списка писателей и поэтов, ведь он художник-живописец, который передавал настроения Одессы в картинах. Его работы выставлялись в разных городах бывшего СССР, однако преданным он всегда был черноморскому одесскому бризу.

"Открытие новых звезд и чествование художника Виталия Аликберова — бесценны для нашей Одессы и ее людей", — подытожила глава благотворительного фонда имени Аликберова Таисия Капустаринская.

Звезда Виталия Аликберова. Фото: Новини.LIVE
Звезда Виталия Аликберова. Фото: Новини.LIVE

Одесса не была б собой без ее людей, культуры и творчества. Каждый год на Аллее Звезд появляются новые имена, о которых знает и говорит не только Украина, но и весь мир. Александр Довженко, Кира Муратова, Леонид Утесов писали, снимали и пели за Одессу, ведь она того стоит!

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