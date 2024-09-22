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Последствия экономии — на Мемориале борцам за Украину в Одессе отвалилась буква

22 сентября 2024 13:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Мемориале борцам за Украину в Одессе отваливаются некачественные буквы
Буквы на мемориале в Одессе. Фото: Facebook/Константин Андриюк
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Буквы на Мемориале борцам за Украину в сквере у здания Одесской ОГА начали отваливаться. На памятник потратили 18 миллионов гривен, но на надписях сэкономили.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Качество работы

На распространяющемся в сети видео видно, что буква "Ц" в надписи на памятнике полностью отвалилась. Кроме того, заметно, что буква держалась на клее. Остальные надписи пока на месте.

Отметим, проект мемориала предполагал изготовление надписей из желтой меди (латуни), однако активисты утверждают, что на самом деле использовали пластиковые буквы, которые только покрасили в соответствующий цвет.

Что известно о строительстве

Строительство мемориала началось еще до начала полномасштабного вторжения рядом со зданием администрации. В 2022 году памятник был почти готов, однако работы прекратились, в том числе из-за митингов одесситов "Деньги на ВСУ" возле мэрии.

Мемориал борцам за Украину — что известно

В апреле этого года Управление капитального строительства Одесского городского совета провело тендер на капитальный ремонт элементов благоустройства с организацией Мемориала борцам за Украину. Бюджет закупки составил 18 332 800 гривен, и победителем стала единственная компания, предоставившая свое предложение — ООО "КАЙЛАС 2007". Во время капитального ремонта должны установить гранитные символы "Колокол памяти" и "Водопад слез", сделать освещение, обустроить территорию декоративными клумбами, лавками, урнами, а также провести монтаж системы видеонаблюдения и Wi-Fi.

Напомним, одесских архитекторов и дизайнеров призывают приобщиться к разработке проекта Аллеи Славы в городе.

Также в Одессе был демонтирован памятник российскому писателю Максиму Горькому.

Одесса скандал мемориал памятник Новости Одессы

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