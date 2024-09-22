Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе советский танк перекрасили в национальные цвета arrow

В Одессе советский танк перекрасили в национальные цвета

22 сентября 2024 16:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Активисты покрасили памятник танку в Одессе
Активисты перекрашивают танк. Фото: Telegram/ХО
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бронетрактор "НИ", или "танк "На испуг", установленный в сквере на углу улиц Разумовской и Мясоедовской, перекрасили в сине-желтые цвета. Такие танки использовались во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Что произошло

Активисты выкрасили танк в цвета национального флага.

Отметим, что монумент был открыт в 1971 году, к тридцатилетию начала обороны Одессы. Он считается памятником истории местного значения.

Что известно о танке

Танки "НИ" производились во время обороны Одессы в 1941 году из-за острой нехватки техники у советских войск. Они выпускались городским заводом имени Январского восстания. Фактически это были тракторы или тягачи, обшитые сварными броневыми или просто стальными листами. Такими листами снабжал судоремонтный завод. Вооружение "танка" состояло из легкой пушки или двух пулеметов. Их устанавливали во вращающихся башнях. Причем использовали как настоящие башни от подбитых танков, так и самодельные конструкции.

Напомним, сегодня в Одессе активисты пытались демонтировать изображение ордена Ленина на памятнике "Крылья победы", но им помешала полиция.

Также в сквере у здания ОВА упала буква из Мемориала борцам за Украину.

Одесса танки памятник активисты Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:36 В Одессе советский танк перекрасили в национальные цвета

16:35 Мобилизация в Украине — подлежат ли волонтеры призыву

16:19 Летнее тепло не покидает Киев — чего ожидать от погоды в столице завтра

16:16 В Донецкой области две женщины погибли в результате удара российских захватчиков по шахте

16:10 Бесплатный проезд в киевском метро — кто имеет право в 2024 году

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:56 Прогноз погоды в Одессе — начало недели будет по-летнему теплым

15:40 Более суток в море на резиновой лодке — в WSJ раскрыли детали освобождения острова Змеиный

15:33 Во Львовской области жара не отступит — синоптики предупреждают об опасности завтра

15:18 А у нас гуляночка — депутат с Одесчины отдыхает на Майорке во время войны

15:06 Оплата труда во время воздушных тревог — что нужно знать украинским рабочим

16:36 В Одессе советский танк перекрасили в национальные цвета

16:35 Мобилизация в Украине — подлежат ли волонтеры призыву

16:19 Летнее тепло не покидает Киев — чего ожидать от погоды в столице завтра

16:16 В Донецкой области две женщины погибли в результате удара российских захватчиков по шахте

16:10 Бесплатный проезд в киевском метро — кто имеет право в 2024 году

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:56 Прогноз погоды в Одессе — начало недели будет по-летнему теплым

15:40 Более суток в море на резиновой лодке — в WSJ раскрыли детали освобождения острова Змеиный

15:33 Во Львовской области жара не отступит — синоптики предупреждают об опасности завтра

15:18 А у нас гуляночка — депутат с Одесчины отдыхает на Майорке во время войны

15:06 Оплата труда во время воздушных тревог — что нужно знать украинским рабочим

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации