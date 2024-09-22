Активисты покрасили памятник танку в Одессе

Активисты перекрашивают танк. Фото: Telegram/ХО

Бронетрактор "НИ", или "танк "На испуг", установленный в сквере на углу улиц Разумовской и Мясоедовской, перекрасили в сине-желтые цвета. Такие танки использовались во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Отметим, что монумент был открыт в 1971 году, к тридцатилетию начала обороны Одессы. Он считается памятником истории местного значения.

Что известно о танке

Танки "НИ" производились во время обороны Одессы в 1941 году из-за острой нехватки техники у советских войск. Они выпускались городским заводом имени Январского восстания. Фактически это были тракторы или тягачи, обшитые сварными броневыми или просто стальными листами. Такими листами снабжал судоремонтный завод. Вооружение "танка" состояло из легкой пушки или двух пулеметов. Их устанавливали во вращающихся башнях. Причем использовали как настоящие башни от подбитых танков, так и самодельные конструкции.

Напомним, сегодня в Одессе активисты пытались демонтировать изображение ордена Ленина на памятнике "Крылья победы", но им помешала полиция.

Также в сквере у здания ОВА упала буква из Мемориала борцам за Украину.