В Одессе пропал знак в честь ЮНЕСКО

Пьедестал, с которого исчезла табличка. Фото: Facebook/Владимир Богатырев

На углу улиц Ланжероновской и Итальянской (Пушкинской) исчезла информационная табличка, посвященная включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее торжественно открыли в прошлом году в присутствии руководства города и представителей украинского правительства.

Об исчезновении сообщил в Facebook одессит Владимир Богатырев.

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Одессит опубликовал фото, где видно, что табличка исчезла с постамента. При этом крепления остались на месте.

В мэрии ситуацию пока не комментировали.

Напомним, памятный знак открыли 4 апреля 2023 года. Табличка была установлена на мраморном постаменте, украшенном орнаментами, символизирующими разные культуры, повлиявшие на развитие Одессы.

Первоначальный вид памятного знака. Фото: Новости.

Центр Одессы в ЮНЕСКО

Отметим, что в охрану ЮНЕСКО попала только часть центра Одессы. Охранная зона ограничена следующими локациями:

аллея Суворовская;

пер. Нахимова;

парк Шевченко;

спуск Карантинный;

спуск Польский;

ул. Жуковского;

ул. Преображенская;

ул. Приморская;

ул. Садовая;

пл. Соборная;

ул. Торговая.

В этих пределах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения.

Напомним, в Одессе проходят митинги против сноса памятника Пушкину. Правда, акции достаточно малочисленны.

Также в Прохоровском сквере советский танк перекрасили в национальные цвета.