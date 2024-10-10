В Одессе пропал знак в честь ЮНЕСКО

Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак
На углу улиц Ланжероновской и Итальянской (Пушкинской) исчезла информационная табличка, посвященная включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее торжественно открыли в прошлом году в присутствии руководства города и представителей украинского правительства.
Об исчезновении сообщил в Facebook одессит Владимир Богатырев.
Одессит опубликовал фото, где видно, что табличка исчезла с постамента. При этом крепления остались на месте.
В мэрии ситуацию пока не комментировали.
Напомним, памятный знак открыли 4 апреля 2023 года. Табличка была установлена на мраморном постаменте, украшенном орнаментами, символизирующими разные культуры, повлиявшие на развитие Одессы.
Центр Одессы в ЮНЕСКО
Отметим, что в охрану ЮНЕСКО попала только часть центра Одессы. Охранная зона ограничена следующими локациями:
- аллея Суворовская;
- пер. Нахимова;
- парк Шевченко;
- спуск Карантинный;
- спуск Польский;
- ул. Жуковского;
- ул. Преображенская;
- ул. Приморская;
- ул. Садовая;
- пл. Соборная;
- ул. Торговая.
В этих пределах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения.
Напомним, в Одессе проходят митинги против сноса памятника Пушкину. Правда, акции достаточно малочисленны.
Также в Прохоровском сквере советский танк перекрасили в национальные цвета.
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