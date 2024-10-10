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Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

10 октября 2024 11:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе пропал знак в честь ЮНЕСКО
Пьедестал, с которого исчезла табличка. Фото: Facebook/Владимир Богатырев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На углу улиц Ланжероновской и Итальянской (Пушкинской) исчезла информационная табличка, посвященная включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее торжественно открыли в прошлом году в присутствии руководства города и представителей украинского правительства.

Об исчезновении сообщил в Facebook одессит Владимир Богатырев.

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Одессит опубликовал фото, где видно, что табличка исчезла с постамента. При этом крепления остались на месте.

В мэрии ситуацию пока не комментировали.

Напомним, памятный знак открыли 4 апреля 2023 года. Табличка была установлена на мраморном постаменте, украшенном орнаментами, символизирующими разные культуры, повлиявшие на развитие Одессы.

Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак - фото 1
Первоначальный вид памятного знака. Фото: Новости.

Центр Одессы в ЮНЕСКО

Отметим, что в охрану ЮНЕСКО попала только часть центра Одессы. Охранная зона ограничена следующими локациями:

  • аллея Суворовская;
  • пер. Нахимова;
  • парк Шевченко;
  • спуск Карантинный;
  • спуск Польский;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Преображенская;
  • ул. Приморская;
  • ул. Садовая;
  • пл. Соборная;
  • ул. Торговая.

В этих пределах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения.

Напомним, в Одессе проходят митинги против сноса памятника Пушкину. Правда, акции достаточно малочисленны.

Также в Прохоровском сквере советский танк перекрасили в национальные цвета.

Одесса ЮНЕСКО исчезновение памятник Новости Одессы

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