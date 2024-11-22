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Доля Пушкіна в Одесі — на чий бік стала ЮНЕСКО

22 листопада 2024 09:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Знесення пам'ятників в Одесі — що відповіли в ЮНЕСКО
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В ЮНЕСКО відповіли на звернення одеської інтелігенції щодо знесення пам'ятників російським та радянським діячам у місті. У міжнародній організації пообіцяли моніторити ситуацію й сприяти діалогу між прибічниками різних точок зору.

Про це у Facebook повідомила уродженка Одеси, дослідниця Королівського коледжу у Лондоні Анастасія Пилявська

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Відповідь ЮНЕСКО

У міжнародній організації пообіцяли у співпраці з компетентними органами України та відповідно до положень Конвенції про охорону Всесвітньої Спадщини перевірити дії, про які йдеться у зверненні.

Доля Пушкіна в Одесі — на чий бік стала ЮНЕСКО - фото 1
Відповідь ЮНЕСКО. Фото: Анастасія Пилявська

"Запевняємо Вас, що ЮНЕСКО, як це відображено в її міжнародних нормативних документах, залишається відданою сприянню діалогу та участі всіх зацікавлених сторін як важливого засобу прийняття рішень у сфері культури", — заявили в організації.

Історія питання

Нагадаємо, противники перейменування вулиць і знесення пам'ятників на честь російських та радянських діячів звернулися до ЮНЕСКО. Вони закликають відкласти рішення, які стосуються культурної спадщини Одеси, до завершення війни, а після цього провести консультації з широкою громадськістю. Автори звернення вважають, що "довільний і авторитарний" демонтаж історичних пам'яток не тільки "розриває архітектурну тканину міста", але й ставить під загрозу культурну ідентичність Одеси як притулку космополітичної свободи.

Звернення підписали 150 представників інтелігенції з Одеси та інших міст.

Зазначимо, рішення про перейменування та демонтаж пам'ятників викликало суспільну дискусію в Одесі. І прибічники, і противники демонтажу проводили вуличні акції на захист своєї точки зору. 

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилася географія Одеси за час повномасштабної війни.

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