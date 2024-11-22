Снос памятников в Одессе — что ответили в ЮНЕСКО

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ЮНЕСКО ответили на обращение одесской интеллигенции по поводу сноса памятников российским и советским деятелям в городе. В международной организации пообещали мониторить ситуацию и способствовать диалогу между сторонниками разных точек зрения.

Об этом в Facebook сообщила уроженка Одессы, исследовательница Королевского колледжа в Лондоне Анастасия Пилявская.

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Ответ ЮНЕСКО

В международной организации пообещали сотрудничать с компетентными органами Украины и в соответствии с положениями Конвенции об охране Всемирного Наследия проверить действия, о которых говорится в обращении.

Ответ ЮНЕСКО. Фото: Анастасия Пилявская

"Уверяем Вас, что ЮНЕСКО, как это отражено в ее международных нормативных документах, остается приверженной содействию диалогу и участию всех заинтересованных сторон как важного средства принятия решений в сфере культуры", — заявили в организации.

История вопроса

Напомним, противники переименования улиц и снос памятников в честь российских и советских деятелей обратились в ЮНЕСКО. Они призывают отложить решения, касающиеся культурного наследия Одессы, до завершения войны, а затем провести консультации с широкой общественностью. Авторы обращения считают, что "произвольный и авторитарный" демонтаж исторических памятников не только "разрывает архитектурную ткань города", но и ставит под угрозу культурную идентичность Одессы как убежища космополитической свободы.

Обращение подписали 150 представителей интеллигенции из Одессы и других городов.

Отметим, решение о переименовании и демонтаже памятников вызвало общественную дискуссию в Одессе. И сторонники и противники демонтажа проводили уличные акции в защиту своей точки зрения.

Напомним, мы писали о том, как изменилась география Одессы за время полномасштабной войны.