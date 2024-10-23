Одеська інтелігенція просить ЮНЕСКО захистити пам'ятники

Зберегти спадщину — противники знесення пам'ятників в Одесі звернулися до ЮНЕСКО
Противники перейменування вулиць і знесення пам'ятників на честь російських та радянських діячів звернулися до ЮНЕСКО і президента України Володимира Зеленського. Вони закликають відкласти рішення, які стосуються культурної спадщини Одеси, до завершення війни, а після цього провести консультації з широкою громадськістю.
Звернення опублікувала італійська газета Il Foglio.
Що сказано у зверненні
Автори звернення стверджують, що "довільний і авторитарний" демонтаж історичних пам'яток не тільки "розриває архітектурну тканину міста", але й ставить під загрозу культурну ідентичність Одеси як притулку космополітичної свободи.
"Ми пишемо як патріоти і прибічники України, об'єднані піклуванням про майбутнє країни та культурну спадщину Одеси, яку ми бачимо основою крихкого соціального миру у місті. Ми занепокоєні, що відповідні рішення відносно Всесвітньої спадщини країни можуть нанести шкоду демократичному авторитету України та її репутації як життєздатної європейської держави", — йдеться у зверненні.
Хто підписав
Наразі під зверненням більше ста підписів. Серед тих, хто його підтримав:
- художник Михайло Рева;
- головний дирижер Одеського філармонічного оркестру Хобарт Ерл;
- краєзнавець і військовий Олександр Бабич;
- куратор і культуролог Кирило Ліпатов;
- піаніст Олексій Ботвінов;
- дирижерка Оксана Линів;
- журналіст і ветеран українсько-російської війни Дмитро Докунов;
- поет Борис Херсонський;
- комік Борис Барський;
- гросмейстер Михайло Голубєв;
- дочка і онук Ісаака Бабеля Лідія Бабель і Андрій Малаєв-Бабель.
Також звернення підписало чимало українських та європейських науковців і діячів культури.
Нагадаємо, питання майбутнього пам'ятників жваво обговорюється в Одесі. І прибічники, і противники демонтажу проводять публічні акції на захист своєї позиції.
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