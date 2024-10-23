Одеська інтелігенція просить ЮНЕСКО захистити пам'ятники

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Противники перейменування вулиць і знесення пам'ятників на честь російських та радянських діячів звернулися до ЮНЕСКО і президента України Володимира Зеленського. Вони закликають відкласти рішення, які стосуються культурної спадщини Одеси, до завершення війни, а після цього провести консультації з широкою громадськістю.

Звернення опублікувала італійська газета Il Foglio.

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Що сказано у зверненні

Автори звернення стверджують, що "довільний і авторитарний" демонтаж історичних пам'яток не тільки "розриває архітектурну тканину міста", але й ставить під загрозу культурну ідентичність Одеси як притулку космополітичної свободи.

"Ми пишемо як патріоти і прибічники України, об'єднані піклуванням про майбутнє країни та культурну спадщину Одеси, яку ми бачимо основою крихкого соціального миру у місті. Ми занепокоєні, що відповідні рішення відносно Всесвітньої спадщини країни можуть нанести шкоду демократичному авторитету України та її репутації як життєздатної європейської держави", — йдеться у зверненні.

Хто підписав

Наразі під зверненням більше ста підписів. Серед тих, хто його підтримав:

художник Михайло Рева;

головний дирижер Одеського філармонічного оркестру Хобарт Ерл;

краєзнавець і військовий Олександр Бабич;

куратор і культуролог Кирило Ліпатов;

піаніст Олексій Ботвінов;

дирижерка Оксана Линів;

журналіст і ветеран українсько-російської війни Дмитро Докунов;

поет Борис Херсонський;

комік Борис Барський;

гросмейстер Михайло Голубєв;

дочка і онук Ісаака Бабеля Лідія Бабель і Андрій Малаєв-Бабель.

Також звернення підписало чимало українських та європейських науковців і діячів культури.

Нагадаємо, питання майбутнього пам'ятників жваво обговорюється в Одесі. І прибічники, і противники демонтажу проводять публічні акції на захист своєї позиції.