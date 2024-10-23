Одесская интеллигенция просит ЮНЕСКО защитить памятники

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Противники переименования улиц и снос памятников в честь российских и советских деятелей обратились к ЮНЕСКО и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они призывают отложить решения, касающиеся культурного наследия Одессы, до завершения войны, а затем провести консультации с широкой общественностью.

Обращение опубликовала итальянская газета Il Foglio.

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Что сказано в обращении

Авторы обращения утверждают, что "произвольный и авторитарный" демонтаж исторических памятников не только "разрывает архитектурную ткань города", но и ставит под угрозу культурную идентичность Одессы как убежища космополитической свободы.

"Мы пишем как патриоты и сторонники Украины, объединенные заботой о будущем страны и культурном наследии Одессы, которое мы видим основой хрупкого социального мира в городе. Мы обеспокоены, что соответствующие решения в отношении Всемирного наследия страны могут нанести вред демократическому авторитету Украины и ее репутации как жизнеспособного европейского государства", — говорится в обращении.

Кто подписал

В настоящее время под обращением более ста подписей. Среди тех, кто его поддержал:

художник Михаил Рева;

главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл;

краевед и военный Александр Бабич;

куратор и культуролог Кирилл Липатов;

пианист Алексей Ботвинов;

дирижер Оксана Линов;

журналист и ветеран украино-российской войны Дмитрий Докунов;

поэт Борис Херсонский;

комик Борис Барский;

гроссмейстер Михаил Голубев;

дочь и внук Исаака Бабеля Лидия Бабель и Андрей Малаев-Бабель.

Также обращение подписало немало украинских и европейских ученых и деятелей культуры.

Напомним, вопрос будущего памятников живо обсуждается в Одессе. И сторонники и противники демонтажа проводят публичные акции в защиту своей позиции.