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Сохранить наследство — противники сноса памятников в Одессе обратились в ЮНЕСКО

23 октября 2024 09:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская интеллигенция просит ЮНЕСКО защитить памятники
Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Противники переименования улиц и снос памятников в честь российских и советских деятелей обратились к ЮНЕСКО и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они призывают отложить решения, касающиеся культурного наследия Одессы, до завершения войны, а затем провести консультации с широкой общественностью.

Обращение опубликовала итальянская газета Il Foglio.

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Что сказано в обращении

Авторы обращения утверждают, что "произвольный и авторитарный" демонтаж исторических памятников не только "разрывает архитектурную ткань города", но и ставит под угрозу культурную идентичность Одессы как убежища космополитической свободы.

"Мы пишем как патриоты и сторонники Украины, объединенные заботой о будущем страны и культурном наследии Одессы, которое мы видим основой хрупкого социального мира в городе. Мы обеспокоены, что соответствующие решения в отношении Всемирного наследия страны могут нанести вред демократическому авторитету Украины и ее репутации как жизнеспособного европейского государства", — говорится в обращении.

Кто подписал

В настоящее время под обращением более ста подписей. Среди тех, кто его поддержал:

  • художник Михаил Рева;
  • главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл;
  • краевед и военный Александр Бабич;
  • куратор и культуролог Кирилл Липатов;
  • пианист Алексей Ботвинов;
  • дирижер Оксана Линов;
  • журналист и ветеран украино-российской войны Дмитрий Докунов;
  • поэт Борис Херсонский;
  • комик Борис Барский;
  • гроссмейстер Михаил Голубев;
  • дочь и внук Исаака Бабеля Лидия Бабель и Андрей Малаев-Бабель.

Также обращение подписало немало украинских и европейских ученых и деятелей культуры.

Напомним, вопрос будущего памятников живо обсуждается в Одессе. И сторонники и противники демонтажа проводят публичные акции в защиту своей позиции.

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