Одесская интеллигенция просит ЮНЕСКО защитить памятники

Сохранить наследство — противники сноса памятников в Одессе обратились в ЮНЕСКО
Противники переименования улиц и снос памятников в честь российских и советских деятелей обратились к ЮНЕСКО и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они призывают отложить решения, касающиеся культурного наследия Одессы, до завершения войны, а затем провести консультации с широкой общественностью.
Обращение опубликовала итальянская газета Il Foglio.
Что сказано в обращении
Авторы обращения утверждают, что "произвольный и авторитарный" демонтаж исторических памятников не только "разрывает архитектурную ткань города", но и ставит под угрозу культурную идентичность Одессы как убежища космополитической свободы.
"Мы пишем как патриоты и сторонники Украины, объединенные заботой о будущем страны и культурном наследии Одессы, которое мы видим основой хрупкого социального мира в городе. Мы обеспокоены, что соответствующие решения в отношении Всемирного наследия страны могут нанести вред демократическому авторитету Украины и ее репутации как жизнеспособного европейского государства", — говорится в обращении.
Кто подписал
В настоящее время под обращением более ста подписей. Среди тех, кто его поддержал:
- художник Михаил Рева;
- главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл;
- краевед и военный Александр Бабич;
- куратор и культуролог Кирилл Липатов;
- пианист Алексей Ботвинов;
- дирижер Оксана Линов;
- журналист и ветеран украино-российской войны Дмитрий Докунов;
- поэт Борис Херсонский;
- комик Борис Барский;
- гроссмейстер Михаил Голубев;
- дочь и внук Исаака Бабеля Лидия Бабель и Андрей Малаев-Бабель.
Также обращение подписало немало украинских и европейских ученых и деятелей культуры.
Напомним, вопрос будущего памятников живо обсуждается в Одессе. И сторонники и противники демонтажа проводят публичные акции в защиту своей позиции.
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