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Тисяча днів великої війни — як змінилася географія Одеси

18 листопада 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Що перейменували і знесли в Одесі за тисячу днів війни
Пам'ятник Катерині ІІ у дворі художнього музею. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З початку повно масштабного вторгнення в Одесі тривають процеси, які їх прибічники називають деколонізацією, а противники — загрозою для культурної ідентичності одеситів. З карти міста зникли декілька пам'ятників, а десятки вулиць змінили свої назви.

Журналісти Новини.LIVE зібрали всі зміни, що відбулися в одеській географії за тисячу днів війни.

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Доля пам'ятників

Наприкінці 2022 року після численних суперечок з площі у центрі Одеси прибрали монумент "Засновникам міста", більш відомий як пам'ятник Катерині ІІ. Зараз на постаменті майорить український прапор, а сама "залізна імператриця" перебуває у спеціальному саркофазі біля Одеського художнього музею.

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Постамент колишнього пам'ятника Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

Одночасно з Катериною Одеса позбулася і пам'ятника одного з її улюбленців, полководця Олександра Суворова. Свого часу його відкривали за участі тодішнього депутата міськради й нинішнього мера Геннадія Труханова. Втім, це не завадило демонтувати монумент. Кам'яного Суворова також відправили до музею.

Тисяча днів великої війни — як змінилася географія Одеси - фото 2
Пам'ятник Суворову у дворі художнього музею. Фото: Новини.LIVE

Крім того, прибрали пам'ятники російському письменнику Максиму Горькому й останній у місті монумент на честь засновника СРСР Володимира Леніна. А зображення орденів з радянською символікою на площі 10 квітня знесли активісти.

Планується також знесення пам'ятників письменнику Ісааку Бабелю, академіку Валентину Глушку, підводнику Олександру Маринеску, співаку Володимиру Висоцькому та ще п'ятнадцять монументів. Найбільше суперечок викликає доля пам'ятника Олександру Пушкіну перед будівлею мерії. Згідно з розпорядженням мерії він також підлягає демонтажу, а активісти закликають зробити це якнайшвидше. 

А от пам'ятнику російському генерал-губернатору "Новоросії" князю Воронцову на Соборній площі поки нічого не загрожує. Хоча активісти й представники Інституту національної пам'яті закликають демонтувати і його. 

Нові назви

У травні 2023 року Малиновський і Суворовський райони, які були названі на честь російських військових, перейменували на Хаджибейський та Пересипський відповідно. Крім того, нові назви отримали сотні вулиць, провулків, парків і скверів у місті. Найбільш резонансні перейменування:

  • парк Горького на парк Марка Твена;
  • Катерининська вулиця і площа на Європейські;
  • Олександрівський проспект на проспект Українських Героїв;
  • Пушкінська вулиця на Італійську;
  • вулиця Паустовського на вулицю 28-ї бригади;
  • площа Толбухіна на площу Трибуни Героїв;
  • Думська площа на Біржову площу;
  • вулиця Ільфа і Петрова на вулицю Сім'ї Глодан;
  • вулиця Жуковського на вулицю Лесі Українки;
  • вулиця Бабеля на вулицю Дмитра Іванова. 

Зазначимо, що у повідомленнях різних органів влади, комунальних структур та приватних підприємств досі спостерігається певна плутанина й вживаються як старі, так і нові назви вулиць.

Суперечки у суспільстві

Перейменування і демонтаж пам'ятників викликають суперечливу реакцію серед одеситів. Вуличні пікети та театралізовані дійства проводять як ті, хто вимагає скоріших змін, так і ті, хто виступає за збереження старих назв і монументів. Останні навіть звернулися до ЮНЕСКО. Втім, варто зазначити, що акції як противників, так і прибічників оновлення топографії міста залишаються нечисленними, збираючи не більше декількох десятків осіб.

Нагадаємо, на Одещині перейменували місто Южне, але не так, як всі думали. Також ми писали про те, що в Одеській ОВА вважають маніпуляцією ажіотаж навколо перейменувань у місті.

Одеса декомунізація Новини Одеси перейменування 1000 днів війни

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