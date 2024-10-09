Місто Южне на Одещині нарешті перейменували

Краєвид міста Южного. Фото: Южненська міськрада

Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне в Одеській області. Від суперечливої назви Порт-Анненталь вирішили все ж таки відмовитися. Ім'я міста просто "українізували".

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Рада перейменувала Южне Одеського району Одеської області на місто Південне! Я був спіавтором цієї постанови", — написав він.

Повідомлення про перейменування. Фото: скриншот

Історія питання

Дискусії щодо перейменування міста-супутника Одеси тривають з 2023 року.

У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь. Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості.

Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році.

Також, за словами Олексія Гончаренка, Южноукраїнськ на Миколаївщині перейменували на Південноукраїнськ. Водночас запропоновані зміни назв Павлограда, Синельниково та Первомайськ депутати не підтримали.

Детальніше про епопею з перейменуванням Южного читайте в нашому попередньому матеріалі.

Також в Одесі проходили мітинги проти зносу пам'ятника Пушкіну.