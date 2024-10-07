Перейменування міста Южне — депутати вигадали нову назву

Знак з назвою міста. Фото: Wikipedia

Місто Южне в Одеській області пропонують перейменувати на Південне. Раніше вже була спроба змінити назву на Порт-Анненталь, але тоді рішення було скасовано.

Проєкт Постанови про перейменування міста розміщено на сайті Верховної Ради.

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Згідно з проєктом постанови № 12092, місту може бути надано нову назву — Південне. Ініціаторами законопроєкту стали 35 народних депутатів.

Дискусії щодо перейменування міста-супутника Одеси тривають з 2023 року.

У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь. Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості.

Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році.

Проєкт Постанови на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 вересня постанову про перейменування Южного підтримали лише 208 депутатів. Невдоволені нардепи блокували трибуну, вимагаючи повторно поставити питання на голосування. Врешті, була призначена погоджувальна рада щодо подальшої долі постанови.

Вже 19 вересня парламент ухвалив постанову про перейменування 328 населених пунктів в Україні. Втім, Южного на Одещині серед них не виявилося. Його разом із ще чотирма містами вилучили з тексту документа.