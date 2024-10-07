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Эпопея с переименованием города Южное — в Раде предлагают новое название

7 октября 2024 19:28
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переименование города Южное — депутаты придумали новое название
Знак с названием города. Фото: Wikipedia
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Город Южное в Одесской области предлагают переименовать в Пивденное. Ранее уже была попытка сменить название на Порт-Анненталь, но тогда решение было отменено.

Проект Постановления о переименовании города размещен на сайте Верховной Рады.

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Согласно проекту постановления № 12092, городу может быть присвоено новое название — Пивденное. Инициаторами законопроекта стали 35 народных депутатов.

Дискуссии по переименованию города-спутника Одессы продолжаются с 2023 года.

В марте 2024 года комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение изменить название на Порт-Аненаталь. Впрочем, этот вариант не встретил поддержки общественности.

В частности, противники нового имени отмечали, что такое название не является историческим. Ведь Ней-Аненталем назывались до 1914 года Новые Биляры, тогда как Южное был основан только в 1978 году.

Переименование города Южное
Проект постановления на сайте Верховной Рады. Фото: скриншот

Напомним, 18 сентября постановление о переименовании Южного поддержали только 208 депутатов. Недовольные нардепы блокировали трибуну, требуя повторно задать вопрос голосования. Наконец, был назначен согласительный совет по дальнейшей судьбе постановления.

Уже 19 сентября парламент принял постановление о переименовании 328 населённых пунктов в Украине. Впрочем, Южного в Одесской области среди них не оказалось. Его вместе с еще четырьмя городами изъяли из текста документа.

Верховная Рада Одесская область декоммунизация законопроект переименования

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