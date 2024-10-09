Город Южный в Одесской области наконец-то переименовали

Пейзаж города Южного. Фото: Южненский горсовет

Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный в Одесской области. От спорного названия Порт-Анненталь решили все же отказаться. Имя города просто "украинизировали".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Совет переименовал Южный Одесского района Одесской области в город Пивденне! Я был соавтором этого постановления", — написал он.

Сообщение о переименовании. Фото: скриншот

История вопроса

Дискуссии по переименованию города-спутника Одессы продолжаются с 2023 года.

В марте 2024 года комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение изменить название на Порт-Аненаталь. Впрочем, этот вариант не встретил поддержки общественности.

В частности, противники нового имени замечали, что такое название не является историческим. Ведь Ней-Аненталем назывались до 1914 года Новые Биляры, тогда как Южный был основан только в 1978 году.

Также, по словам Алексея Гончаренко, Южноукраинск в Николаевской области переименовали в Пивденноукраинск. В то же время предложенные изменения названий Павлограда, Синельниково и Первомайска депутаты не поддержали.

Подробнее об эпопее с переименованием Южного читайте в нашем предыдущем материале.

Также в Одессе проходили митинги против сноса памятника Пушкину.