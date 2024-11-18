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Тысяча дней великой войны — как изменилась география Одессы

18 ноября 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Что переименовали и снесли в Одессе за тысячу дней войны
Памятник Екатерине II во дворе художественного музея. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

С начала полного масштабного вторжения в Одессе продолжаются процессы, которые их сторонники называют деколонизацией, а противники — угрозой культурной идентичности одесситов. С карты города исчезло несколько памятников, а десятки улиц изменили свои названия.

Журналисты Новини.LIVE собрали все произошедшие в одесской географии изменения за тысячу дней войны.

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Судьба памятников

В конце 2022 года после многочисленных споров с площади в центре Одессы убрали монумент "Основателям города", более известный как памятник Екатерине II. Сейчас на постаменте развевается украинский флаг, а сама "железная императрица" находится в специальном саркофаге возле Одесского художественного музея.

Тысяча дней великой войны — как изменилась география Одессы - фото 1
Постамент бывшего памятника Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

Одновременно с Екатериной Одесса избавилась и от памятника одного из ее любимцев, полководца Александра Суворова. В свое время его открывали с участием тогдашнего депутата горсовета и нынешнего мэра Геннадия Труханова. Впрочем, это не мешало демонтировать монумент. Каменного Суворова также отправили в музей.

Тысяча дней великой войны — как изменилась география Одессы - фото 2
Памятник Суворову во дворе художественного музея. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, убрали памятники русскому писателю Максиму Горькому и последний в городе монумент в честь основателя СССР Владимира Ленина. Изображение орденов с советской символикой на площади 10 апреля снесли активисты.

Планируется также снос памятников писателю Исааку Бабелю, академику Валентину Глушко, подводнику Александру Маринеско, певцу Владимиру Высоцкому и еще пятнадцати монументам. Больше споров вызывает судьба памятника Александру Пушкину перед зданием мэрии. Согласно распоряжению мэрии, он также подлежит демонтажу, а активисты призывают сделать это как можно быстрее.

А вот памятнику русскому генерал-губернатору "Новороссии" князю Воронцову на Соборной площади пока ничего не угрожает. Хотя активисты и представители Института национальной памяти призывают демонтировать его.

Новые названия

В мае 2023 года Малиновский и Суворовский районы, названные в честь российских военных, переименовали в Хаджибейский и Пересыпский соответственно. Кроме того, новые названия получили сотни улиц, переулков, парков и скверов в городе. Наиболее резонансные переименования:

  • парк Горького в парк Марка Твена;
  • Екатерининскую улица и площадь в Европейские;
  • Александровский проспект в проспект Украинских Героев;
  • Пушкинскую улицу в Итальянскую;
  • улицу Паустовского в улицу 28-й бригады;
  • площадь Толбухина в площадь Трибуны Героев;
  • Думскую площадь в Биржевую площадь;
  • улицу Ильфа и Петрова в улицу Семьи Глодан;
  • улицу Жуковского в улицу Леси Украинки;
  • улицу Бабеля в улицу Дмитрия Иванова.

Отметим, что в сообщениях разных органов власти, коммунальных структур и частных предприятий до сих пор наблюдается определенная неразбериха и употребляются как старые, так и новые названия улиц.

Споры в обществе

Переименования и демонтаж памятников вызывают противоречивую реакцию среди одесситов. Уличные пикеты и театрализованные мероприятия проводят как те, кто требует скорейших изменений, так и те, кто выступает за сохранение старых названий и монументов. Последние даже обратились в ЮНЕСКО. Впрочем, стоит отметить, что акции как противников, так и приверженцев обновления топографии города остаются немногочисленными, собирая не более нескольких десятков человек.

Напомним, в Одесской области переименовали город Южный, но не так, как все думали. Также мы писали, что в Одесской ОВ считают манипуляцией ажиотаж вокруг переименований в городе.

Одесса декоммунизация Новости Одессы переименования 1000 дней войны

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