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Забули про "сміттєві баки" — Кіпер про маніпуляції з перейменуваннями в Одесі

28 вересня 2024 12:54
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Олег Кіпер закликає припинити маніпуляції щодо перейменувань в Одесі
Олег Кіпер під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер висловив обурення з приводу спроб повернення до обговорення перейменувань вулиць та знесення пам'ятників, пов'язаних з колонізацією і комуністичним режимом. Він закликав припинити маніпуляції та наголосив на важливості дотримання законодавства.

Про це у п'ятницю, 27 вересня, в інтерв'ю ТК Перший міський заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

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За його словами, 7 липня закінчився термін дії норм закону, що стосувалися перейменувань вулиць і знесення пам'ятників, пов'язаних із колоніальною та комуністичною спадщиною. Він вважає, що виконав усі вимоги закону, проте деякі "особи" й надалі намагаються маніпулювати цією темою. Він закликав припинити подібні дискусії, нагадуючи, що термін дії закону вже минув.

"Якщо порівняти перейменування вулиць, названих на честь наших героїв, зі старими назвами, вони не можуть бути на одному рівні", — підкреслив Олег Кіпер.

Він вважає, що деякі політики більше турбуються про свій електорат, ніж про дотримання закону.

Кіпер згадав чиновникам "сміттєві баки" 

Олег Кіпер звернув увагу на те, що в минулому були акції протесту, коли представників влади катали у сміттєвих баках і обливали зеленкою. За його словами, якщо продовжувати маніпуляції з темою перейменувань, ситуація може знову загостритися.

"Я і меру пояснив, і всім пояснив, що ви дочекаєтеся до того, що 2014 рік, коли катали в сміттєвих баках, обливали зеленкою, для вас це покажеться дуже-дуже такими ягодами чи квіточками", — зазначив очільник ОВА. 

Олег Кіпер також наголосив, що для нього і багатьох інших мешканців головне, аби вулиці були чистими та безпечними, а не те, як вони називаються. Він навів приклад Французького бульвару, де стан дороги залишає бажати кращого.

"Якщо прийтись по Французькому бульвару, можна голову зламати й ноги поламати, і яка різниця, як вона буде називатися. Два місяці пройшло, закон закінчився, немає повноважень для нових перейменувань", — резюмував Кіпер, та закликав до завершення обговорень на цю тему.

Нагадаємо, в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. 

Також журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів про їх ставлення до демонтажу пам'ятників і перейменувань вулиць.

Одеса Одеська область декомунізація Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

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У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

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