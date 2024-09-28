Олег Кипер призывает прекратить манипуляции по переименованиям в Одессе

Олег Кипер во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил возмущение по поводу попыток возвращения к обсуждению переименований улиц и сноса памятников, связанных с колонизацией и коммунистическим режимом. Он призвал прекратить манипуляции и отметил важность соблюдения законодательства.

Об этом в пятницу, 27 сентября, в интервью ТК Первый городской заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Переименование улиц в Одессе

По его словам, 7 июля истек срок действия норм закона, касающихся переименований улиц и сноса памятников, связанных с колониальным и коммунистическим наследием. Он считает, что выполнил все требования закона, однако некоторые "лица" и дальше пытаются манипулировать этой темой. Он призвал прекратить подобные дискуссии, напоминая, что срок действия закона уже истек.

"Если сравнить переименование улиц, названных в честь наших героев, со старыми названиями, они не могут быть на одном уровне", — подчеркнул Олег Кипер.

Он считает, что некоторые политики больше беспокоятся о своем электорате, чем о соблюдении закона.

Кипер вспомнил чиновникам "мусорные баки"

Олег Кипер обратил внимание, что в прошлом были акции протеста, когда представителей власти катали в мусорных баках и обливали зеленкой. По его словам, если продолжать манипуляции с темой переименований, ситуация может снова обостриться.

"Я и мэру объяснил, и всем объяснил, что вы дождетесь того, что 2014 год, когда катали в мусорных баках, обливали зеленкой, для вас это покажется очень-очень такими ягодами или цветочками", — отметил глава ОВА.

Олег Кипер также отметил, что для него и многих других жителей главное, чтобы улицы были чистыми и безопасными, а не то, как они называются. Он привел пример Французского бульвара, где состояние дороги оставляет желать лучшего.

"Если прийтись по Французскому бульвару, можно голову сломать и ноги поломать, и какая разница, как она будет называться. Два месяца прошло, закон закончился, нет полномочий для новых переименований", — резюмировал Кипер, призвав к завершению обсуждений на эту тему.

Напомним, в Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с русской и советской историей и культурой.

Также журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов об их отношении к демонтажу памятников и переименованию улиц.