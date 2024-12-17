В Одессе разрисовали памятники Пушкину, Воронцову и апельсину, фото

Надпись на памятнике апельсину. Фото: Telegram/ХО

Неизвестные разрисовали красной краской три памятника в центре города. По их мнению, монументы прославляют россиян. Именно эти объекты требуют снести местных активистов.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

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Надписи "Долой кацапа" появились на памятниках поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре, князю Михаилу Воронцову на Соборной площади, а также на каменном апельсине на бульваре Военно-Морских Сил (ранее бульвар Жванецкого). Последний посвящен городской легенде о доставке в город экзотических фруктов в подарок российскому императору Павлу I.

Надпись на памятнике Воронцову. Фото: Telegram/ХО

Надпись на памятнике Пушкину. Фото: Telegram/ХО

История вопроса

Напомним, памятник Пушкину перед зданием мэрии подлежит сносу согласно распоряжению Одесской ОВД. Городские власти запланировали в бюджете в следующем году средства на разработку документации по его демонтажу. В то же время, монументы в честь Воронцова и апельсина сносить не планируют.

Отметим также, что в обществе нет общего мнения по поводу судьбы памятников. Сторонники сноса неоднократно заливали их краской, а на бюст Пушкина натягивали пакет. В свою очередь, противники проводили митинги возле ОВА и обращались в ЮНЕСКО.