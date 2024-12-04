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За Пушкіна 10 тисяч — в Одесі визначили долю пам'ятника

4 грудня 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські депутати проголосували за демонтаж Пушкіна
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Пам'ятник Пушкіну на Думській площі та ще одинадцять монументів на честь російських і радянських діячів в Одесі поки не зноситимуть. Але вже заклали гроші на розробку проєктів демонтажу.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Одеської міськради у середу, 4 грудня.

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Що вирішили

Депутати внесли зміни до бюджету на 2024 рік. Згідно з ним, місто виділить на розробку проєктів близько 200 тис. грн. Зокрема, за документацію на знесення пам'ятників Пушкіну та Бабелю витратять по 10 тис. грн, а Олександрівської колони у парку Шевченка — 20 тис. грн. 

Зазначимо, що торги з вибору авторів проєкту за кожним з 12 пам'ятників будуть проводитися окремо. 

Нагадаємо, група одеської інтелігенції звернулася до ЮНЕСКО з проханням захистити пам'ятники, які підлягають демонтажу. В організації відповіли, що будуть моніторити ситуацію й сприяти діалогу між прибічниками різних точок зору. 

Також ми повідомляли, що у Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники.

Одеса знесення декомунізація пам'ятник Новини Одеси

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