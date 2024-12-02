У Миколаєві декомунізували три парки

У Миколаєві знесли радянські пам'ятники. Фото: КП "Миколаївські парки"

У кількох парках і скверах Миколаєва демонтували пам'ятні знаки, встановлені у радянські часи. Зокрема, йдеться про монументи на честь піонерів, комсомольців і річниці Жовтневої революції.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Миколаївські парки".

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Що демонтували

У парку "Юних Героїв" прибрали знак на честь піонерської організації. Зазначимо, раніше цей парк носив назву Піонерський. В Аркасівському сквері демонтували пам'ятник, присвячений п'ятидесятріччю комсомолу України. В Адміралтейському парку знесли пам'ятний камінь про закладання алеї, висадженої у жовтні 1977 року. Річ у тім, що на ньому був напис на честь "60-річчя Великого Жовтня".

У Миколаєві знесли радянські пам'ятники. Фото: КП "Миколаївські парки"

"Тож працівники підприємства виконали наступний комплекс робіт: демонтаж комуністичних символів, вивіз даних комуністичних символів. Працюємо надалі на благо міста Миколаєва", — зазначили в КП.

Нагадаємо, ЮНЕСКО дала відповідь захисникам пам'ятника Пушкіну в Одесі. Також в Одеській області знесли монумент на честь Зої Космодем'янської.