У Білгороді-Дністровському знесли пам'ятник Зої Космодем'янській

На Одещині знесли пам'ятник радянській героїні — подробиці
У Білгород-Дністровському демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській. Відповідне рішення ухвалили ще рік тому, але втілили в життя лише зараз.
Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія.Інформ".
Нічний демонтаж
Пам'ятник Зої Космодем'янській стояв на подвір'ї місцевої школи. Після початку повномасштабного вторгнення активісти зверталися до міської влади з проханням його прибрати. Нарешті, у листопаді 2023 року рішення про демонтаж монумента було ухвалено. Це викликало суперечливу реакцію у суспільстві й тривалі дискусії у соцмережах.
Пам'ятник демонтували у ніч проти 20 листопада.
Нагадаємо, ми писали про те, які пам'ятники демонтували в Одесі з початку повномасштабної війни. Також ми повідомляли, що на Львівщині чоловік оскаржив у суді знесення радянського монумента.
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