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На Одещині знесли пам'ятник радянській героїні — подробиці

20 листопада 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Білгороді-Дністровському знесли пам'ятник Зої Космодем'янській
Пам'ятник Зої Космодем'янській у Білгороді-Дністровському. Фото: Бессарабія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Білгород-Дністровському демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській. Відповідне рішення ухвалили ще рік тому, але втілили в життя лише зараз.

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія.Інформ".

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Нічний демонтаж

Пам'ятник Зої Космодем'янській стояв на подвір'ї місцевої школи. Після початку повномасштабного вторгнення активісти зверталися до міської влади з проханням його прибрати. Нарешті, у листопаді 2023 року рішення про демонтаж монумента було ухвалено. Це викликало суперечливу реакцію у суспільстві й тривалі дискусії у соцмережах. 

Пам'ятник демонтували у ніч проти 20 листопада. 

Нагадаємо, ми писали про те, які пам'ятники демонтували в Одесі з початку повномасштабної війни. Також ми повідомляли, що на Львівщині чоловік оскаржив у суді знесення радянського монумента.

знесення Одеська область декомунізація пам'ятник Білгород-Дністровський

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Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

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