У Білгороді-Дністровському знесли пам'ятник Зої Космодем'янській

Пам'ятник Зої Космодем'янській у Білгороді-Дністровському. Фото: Бессарабія.Інформ

У Білгород-Дністровському демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській. Відповідне рішення ухвалили ще рік тому, але втілили в життя лише зараз.

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія.Інформ".

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Нічний демонтаж

Пам'ятник Зої Космодем'янській стояв на подвір'ї місцевої школи. Після початку повномасштабного вторгнення активісти зверталися до міської влади з проханням його прибрати. Нарешті, у листопаді 2023 року рішення про демонтаж монумента було ухвалено. Це викликало суперечливу реакцію у суспільстві й тривалі дискусії у соцмережах.

Пам'ятник демонтували у ніч проти 20 листопада.

Нагадаємо, ми писали про те, які пам'ятники демонтували в Одесі з початку повномасштабної війни. Також ми повідомляли, що на Львівщині чоловік оскаржив у суді знесення радянського монумента.