В Белгороде-Днестровском снесли памятник Зое Космодемьянской

Памятник Зое Космодемьянской в Белгороде-Днестровском. Фото: Бессарабия.Іnform

В Белгород-Днестровском демонтировали памятник советской партизанке Зое Космодемьянской. Соответствующее решение было принято еще год назад, но воплотили в жизнь только сейчас.

Об этом сообщает местное издание "Бессарабия.Информ".

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Ночной демонтаж

Памятник Зое Космодемьянской стоял во дворе местной школы. После начала полномасштабного вторжения активисты обращались к городским властям с просьбой его убрать. Наконец, в ноябре 2023 решение о демонтаже монумента было принято. Это вызвало противоречивую реакцию в обществе и длительные дискуссии в соцсетях.

Памятник был демонтирован в ночь на 20 ноября.

Напомним, мы писали о том, какие памятники демонтировали в Одессе с начала полномасштабной войны. Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина обжаловал в суде снос советского монумента.