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В Николаеве снесли сразу три советских памятника — подробности

2 декабря 2024 16:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаеве декоммунизировали три парка
В Николаеве снесли советские монументы. Фото: КП "Николаевские парки"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В нескольких парках и скверах Николаева были демонтированы памятные знаки, установленные в советские времена. В частности, речь идет о монументах в честь пионеров, комсомольцев и годовщины Октябрьской революции.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Николаевские парки".

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В парке "Юных Героев" убрали знак в честь пионерской организации. Ранее этот парк носил название Пионерский. В Аркасовском сквере демонтировали памятник, посвященный пятидесятилетию комсомола Украины. В Адмиралтейском парке снесли памятный камень о заложении аллеи, высаженной в октябре 1977 года. Дело в том, что на нем была надпись в честь "60-летия Великого Октября".

В Николаеве снесли сразу три советских памятника — подробности - фото 1
В Николаеве снесли советские монументы. Фото: КП "Николаевские парки"

"Поэтому работники предприятия выполнили следующий комплекс работ: демонтаж коммунистических символов, вывоз данных коммунистических символов. Работаем в дальнейшем во благо города Николаева", — отметили в КП.

Напомним, ЮНЕСКО ответила защитникам памятника Пушкину в Одессе. Также в Одесской области снесли монумент в честь Зои Космодемьянской.

снос Николаев декоммунизация Николаевская область памятник

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