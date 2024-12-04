Одесские депутаты проголосовали за демонтаж Пушкина

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Памятник Пушкину на Думской площади и еще одиннадцать монументов в честь российских и советских деятелей в Одессе пока не будут сносить. Но уже заложили деньги на разработку проектов демонтажа.

Соответствующее решение было принято на сессии Одесского горсовета в среду, 4 декабря.

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Что решили

Депутаты внесли изменения в бюджет на 2024 год. Согласно ему, город выделит на разработку проектов около 200 тыс. грн. В частности, за документацию на снос памятников Пушкину и Бабелю потратят по 10 тыс. грн, а Александровской колонны в парке Шевченко — 20 тыс. грн.

Отметим, что торги по выбору авторов проекта по каждому из 12 памятников будут проводиться отдельно.

Напомним, группа одесской интеллигенции обратилась в ЮНЕСКО с просьбой защитить памятники, подлежащие демонтажу. В организации ответили, что будут мониторить ситуацию и способствовать диалогу между сторонниками разных точек зрения.

Также мы сообщали, что в Николаеве снесли сразу три советских памятника.