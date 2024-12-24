В Одеській області виколупали очі пам'ятнику Пушкіну

Пам'ятник Пушкіну у Татарбунарах. Фото: Інна Дерменжі

У Татарбунарах невідомі виколупали очі пам'ятнику Пушкіну, який розташований у міському парку. Активісти нагадують, що монумент підлягає демонтажу, але через юридичні перепони досі стоїть на місці.

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".

Читайте також:

Що сталося

Невідомі "викололи" пам'ятнику очі, а також подряпали його покриття. Також розташовану поруч табличку з інформацією про візит поета до Татарбунарів і рядки з його вірша розмалювали незрозумілими написами.

"В липні цього року голова обласної адміністрації видав розпорядження про його демонтаж, проте через абсолютно некомпетентну роботу Міністерство культури та стратегічних комунікацій України його досі не вивели з реєстру, аби провести офіційний демонтаж", — говорять активісти.

Нагадаємо, невідомі розмалювали червоною фарбою три пам'ятники у центрі Одеси. На їхню думку, монументи прославляють росіян. Водночас дані соціологічних досліджень свідчать, що більшість одеситів не вважають питання назв вулиць та долі монументів важливими проблемами.