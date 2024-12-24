В Одесской области выковыряли глаза памятнику Пушкину

Памятник Пушкину в Татарбунарах. Фото: Инна Дерменжи

В Татарбунарах неизвестные выковыряли глаза памятнику Пушкину, расположенному в городском парке. Активисты напоминают, что монумент подлежит демонтажу, но из-за юридических преград до сих пор стоит на месте.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".

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Что произошло

Неизвестные "выкололи" памятнику глаза, а также поцарапали его покрытие. Расположенную рядом табличку с информацией о визите поэта в Татарбунары и строки из его стиха разрисовали непонятными надписями.

"В июле этого года глава областной администрации издал распоряжение о его демонтаже, однако из-за абсолютно некомпетентной работы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины его до сих пор не вывели из реестра, чтобы провести официальный демонтаж", — говорят активисты.

Напомним, неизвестные разрисовали красной краской три памятника в центре Одессы. По их мнению, монументы прославляют россиян. В то же время, данные социологических исследований свидетельствуют, что большинство одесситов не считают вопрос названий улиц и судьбы монументов важными проблемами.