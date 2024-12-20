Британське видання написало про суперечки в Одесі

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Британське видання The Economist опублікувало статтю про культурну ситуацію в Одесі. На думку авторів, політика влади щодо пам'ятників і переосмислення історичної спадщини провокує конфлікти у суспільстві.

Про це йдеться у статті The Economist "Скасувати культуру в Україні".

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Стаття у The Economist. Фото: скриншот

Про що стаття

Автори статті зазначають, що Одеса — це багатонаціональне місто з унікальною історичною спадщиною, яку ЮНЕСКО визнала місцем особливої цінності.

"Сьогодні, хоча місто регулярно зазнає ударів російських безпілотників і ракет, ідентичність Одеси, її поліфонія та свобода перебувають під більш тонкою загрозою. Вона надходить від власних чиновників України і від невеликої, але агресивної та галасливої групи активістів, які вхопилися за закон про деколонізацію", — пишуть британські журналісти.

Автори статті, зокрема, нагадують про дискусію у суспільстві навколо бюста Пушкіна біля будівлі мерії. Вони наводять думки як прибічників, так і противників ліквідації символів імперського та радянського минулого у місті.

Зазначимо, що стаття стала однією з центральних тем різдвяного номера The Economist, а її ілюстрація — погруддя Пушкіна в акваріумі — потрапила на обкладинку журналу.

Нагадаємо, в Одесі невідомі залишили написи "Геть кацапа" на декількох пам'ятниках. Також у місті заборонили діяльність літературного товариства шанувальників російського поета Єсеніна.