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Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

20 декабря 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Британское издание написало о спорах в Одессе
Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Британское издание The Economist опубликовало статью о культурной ситуации в Одессе. По мнению авторов, политика власти по отношению к памятникам и переосмыслению исторического наследия провоцирует конфликты в обществе.

Об этом говорится в статье The Economist "Отменить культуру в Украине".

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Статья в The Economist. Фото: скриншот

О чем статья

Авторы статьи отмечают, что Одесса — это многонациональный город с уникальным историческим наследием, которое ЮНЕСКО признала местом особой ценности.

"Сегодня, хотя город регулярно испытывает удары российских беспилотников и ракет, идентичность Одессы, ее полифония и свобода находятся под более тонкой угрозой. Она поступает от собственных чиновников Украины и от небольшой, но агрессивной и шумной группы активистов, ухватившихся за закон о деколонизации", — пишут британские журналисты.

Авторы статьи, в частности, напоминают о дискуссии в обществе вокруг бюста Пушкина у здания мэрии. Они приводят мнения как сторонников, так и противников ликвидации символов имперского и советского прошлого в городе.

Отметим, что статья стала одной из центральных тем рождественского номера The Economist, а ее иллюстрация — бюст Пушкина в аквариуме — попала на обложку журнала.

Напомним, в Одессе неизвестные оставили надписи "Долой кацапа" на нескольких памятниках. Также в городе запретили деятельность литературного общества почитателей русского поэта Есенина.

Одесса Великобритания декоммунизация памятник Новости Одессы

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