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В Одесі заборонили шанувати Єсеніна — подробиці

11 грудня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі заборонили товариство прихильників Єсеніна
Творчий вечір об'єднання шанувальників Єсеніна. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеський окружний адміністративний суд заборонив діяльність громадської організації "Творче об'єднання прихильників Сергія Єсеніна". Суддя визнав, що його назва пропагує імперську політику в Україні.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення суду.

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Подробиці справи

З позовом про заборону організації до суду звернулося Міністерство юстиції. В установі звернули увагу на те, що назва об'єднання "містить символіку комуністичного тоталітарного режиму". Шанувальникам поета пропонували змінити найменування, але вони проігнорували цю пропозицію. Суд погодився з доводами Мінюсту й заборонив діяльність організації. Апеляцію на рішення "єсенінці" не подавали.

Що відомо про організацію

За даними платформи YouControl, "Творче об'єднання прихильників Сергія Єсеніна" зареєстровано у 2020 році. Його засновником є письменник Олександр Шеховцев. Він є автором книг "Океан Сансари" і "Діти крижаних небес". Серед героїв останньої — Сергій Єсенін, Курт Кобейн і Кіану Рівз. Після початку повномасштабної війни він займається волонтерством і проводить заходи пам'яті українських поетів, зокрема, Василя Симоненка.

Нагадаємо, Одеська мерія виділила гроші на розробку проєкту демонтажу пам'ятника Пушкіну у місті. Також свою позицію щодо долі монумента висловила ЮНЕСКО.

Одеса декомунізація література Новини Одеси поезія судові рішення

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