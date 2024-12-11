В Одессе запретили общество поклонников Есенина

Творческий вечер объединения поклонников Есенина. Фото: Facebook

Одесский окружной административный суд запретил деятельность общественной организации "Творческое объединение почитателей Сергея Есенина". Судья признал, что его название пропагандирует имперскую политику в Украине.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения суда.

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Подробности дела

С иском о запрете организации в суд обратилось Министерство юстиции. В учреждении обратили внимание, что название объединения "содержит символику коммунистического тоталитарного режима". Почитателям поэта предлагали изменить наименование, но они проигнорировали это предложение. Суд согласился с доводами Минюста и запретил деятельность организации. Апелляцию на решение "есенинцы" не подавали.

Что известно об организации

По данным платформы YouControl, "Творческое объединение почитателей Сергея Есенина" зарегистрировано в 2020 году. Его основателем является писатель Александр Шеховцев. Он является автором книг "Океан Сансары" и "Дети ледяных небес". Среди героев последней – Сергей Есенин, Курт Кобейн и Киану Ривз. После начала полномасштабной войны он занимается волонтерством и проводит мероприятия памяти украинских поэтов, в частности Василия Симоненко.

Напомним, Одесская мэрия выделила деньги на разработку проекта демонтажа памятника Пушкину в городе. Также свою позицию по поводу судьбы монумента высказала ЮНЕСКО.