Які проблеми міста найбільше турбують одеситів

Одеситки розмовляють на вулиці. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Одесити найбільше переймаються соціально-економічними проблемами та корупцією у міській владі. Перейменування вулиць та знесення пам'ятників турбує містян набагато менше.

Про це йдеться у дослідженні рівня громадської участі в Одесі, яке провела громадська організація "Культура демократії".

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Проблеми міста

За даними дослідників, найбільше одеситів непокоїть корупція та зловживання чиновників. Цю проблему головною назвали 59,9% опитаних. Далі йдуть низькі зарплати та пенсії (майже 54%), високі ціни (майже 44%) та низька якість та висока вартість комунальних послуг (39%). Замикає п'ятірку найгостріших питань перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників. Це важливо длят36,5% респондентів.

Результати опитування. Фото: "Культура демократії"

Зазначимо, що питання історичної спадщини найбільше турбує літніх одеситів. Молодь більше переймається через безробіття, а люди середнього віку — через злочинність і житлові негаразди. При цьому, майже половина опитаних не вірить, що можуть якось вплинути на ситуацію у місті.

Результати опитування. Фото: "Культура демократії"

Більше негативу

Опитування також виявило, що порівняно з минулим роком емоційний стан одеситів погіршився. Наприклад, на 8% зросла частка тих, хто відчуває безвихідь і пригніченість. Вдвічі більше респондентів охарактеризували свій настрій як гнів та обурення. А тривога й занепокоєння стало найбільш поширеним почуттям (46,9% опитаних). Водночас, 42,5% містян не полишають надії на майбутнє.

Результати опитування. Фото: "Культура демократії"

Зазначимо, що опитування проводила громадська організація "Культура демократії" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та інституту публічної служби та управління Одеської політехніки.

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитували одеситів, чи відчули вони підвищення середньої зарплати. Також ми питали у містян, як вони бачать завершення війни.