Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов arrow

Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов

23 декабря 2024 13:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Какие проблемы города больше всего беспокоят одесситов
Одесситки говорят на улице. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесситы больше всего озабочены социально-экономическими проблемами и коррупцией в городской власти. Переименование улиц и снос памятников беспокоит горожан гораздо меньше.

Об этом говорится в исследовании уровня общественного участия в Одессе, проведенном общественной организацией "Культура демократии".

Читайте также:

Проблемы города

По данным исследователей, больше всего одесситов беспокоит коррупция и злоупотребления чиновников. Эту проблему главной назвали 59,9% опрошенных. Далее следуют низкие зарплаты и пенсии (около 54%), высокие цены (около 44%) и низкое качество и высокая стоимость коммунальных услуг (39%). Замыкает пятерку острейших вопросов переименования улиц и демонтаж памятников. Это важно для 36,5% респондентов.

Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов - фото 1
Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Отметим, что вопрос исторического наследия больше всего беспокоит пожилых одесситов. Молодежь больше переживает из-за безработицы, а люди среднего возраста — из-за преступности и жилищных неурядиц. При этом почти половина опрошенных не верит, что могут как-то повлиять на ситуацию в городе.

Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов - фото 2
Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Больше негатива

Опрос также выявил, что по сравнению с прошлым годом эмоциональное состояние одесситов ухудшилось. К примеру, на 8% возросла доля тех, кто испытывает безысходность и подавленность. Вдвое больше респондентов охарактеризовали свое настроение как гнев и негодование. А тревога и беспокойство стали наиболее распространенным чувством (46,9% опрошенных). В то же время 42,5% горожан не оставляют надежды на будущее.

Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов - фото 3
Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Отметим, что опрос проводился общественной организацией "Культура демократии" при поддержке Международного фонда "Возрождение" и института публичной службы и управления Одесской политехники.

Напомним, Новини.LIVE расспрашивали одесситов, почувствовали ли они повышение средней зарплаты. Также мы спрашивали у горожан, как они видят завершение войны.

Одесса памятник Новости Одессы исследование цены настроение соцопрос

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:42 Суд по делу Тищенка — нардеп не явился на заседание в Днепре

13:27 Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

13:12 Бойцы ВСУ оказались в окружении в Донецкой области — DeepState

13:12 Новые правила лимитов — какую сумму можно переводить ежемесячно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:08 Проблемы на кассе — почему в магазине могут не принять деньги

13:01 Помощь от Красного Креста — кто может получить

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

12:51 На Одесчине часть ПВО осталась без боеприпасов — подробности

12:40 Эксперт назвал причины недавней кибератаки на госреестры

13:42 Суд по делу Тищенка — нардеп не явился на заседание в Днепре

13:27 Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов

13:12 Бойцы ВСУ оказались в окружении в Донецкой области — DeepState

13:12 Новые правила лимитов — какую сумму можно переводить ежемесячно

13:08 Проблемы на кассе — почему в магазине могут не принять деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:01 Помощь от Красного Креста — кто может получить

12:51 На Одесчине часть ПВО осталась без боеприпасов — подробности

12:40 Эксперт назвал причины недавней кибератаки на госреестры

12:29 В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны

12:24 На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом — есть жертвы

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке