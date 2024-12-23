Какие проблемы города больше всего беспокоят одесситов

Одесситки говорят на улице. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Одесситы больше всего озабочены социально-экономическими проблемами и коррупцией в городской власти. Переименование улиц и снос памятников беспокоит горожан гораздо меньше.

Об этом говорится в исследовании уровня общественного участия в Одессе, проведенном общественной организацией "Культура демократии".

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Проблемы города

По данным исследователей, больше всего одесситов беспокоит коррупция и злоупотребления чиновников. Эту проблему главной назвали 59,9% опрошенных. Далее следуют низкие зарплаты и пенсии (около 54%), высокие цены (около 44%) и низкое качество и высокая стоимость коммунальных услуг (39%). Замыкает пятерку острейших вопросов переименования улиц и демонтаж памятников. Это важно для 36,5% респондентов.

Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Отметим, что вопрос исторического наследия больше всего беспокоит пожилых одесситов. Молодежь больше переживает из-за безработицы, а люди среднего возраста — из-за преступности и жилищных неурядиц. При этом почти половина опрошенных не верит, что могут как-то повлиять на ситуацию в городе.

Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Больше негатива

Опрос также выявил, что по сравнению с прошлым годом эмоциональное состояние одесситов ухудшилось. К примеру, на 8% возросла доля тех, кто испытывает безысходность и подавленность. Вдвое больше респондентов охарактеризовали свое настроение как гнев и негодование. А тревога и беспокойство стали наиболее распространенным чувством (46,9% опрошенных). В то же время 42,5% горожан не оставляют надежды на будущее.

Результаты опроса. Фото: "Культура демократии"

Отметим, что опрос проводился общественной организацией "Культура демократии" при поддержке Международного фонда "Возрождение" и института публичной службы и управления Одесской политехники.

Напомним, Новини.LIVE расспрашивали одесситов, почувствовали ли они повышение средней зарплаты. Также мы спрашивали у горожан, как они видят завершение войны.