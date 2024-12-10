Одеса: чи допоможе підвищення зарплат боротися зі зростанням цін

Людина тримає в руках гроші. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

За даними Державної служби статистики України, середня зарплата в Україні у 2024 році зросла до 21 946 грн, що прирівнюється практично до понад 530 доларів. Здавалося б, сума пристойна, якби не одне "але" — стрімке зростання цін. Як наслідок, більшість підвищення не тільки не відчули, а можна сказати, навіть не помітили.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати, чи відчули одесити підвищення зарплат?

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Доводиться економити

Одеса завжди була одним з найдорожчих міст в Україні, і навіть до війни мешканці міста відчували високі ціни на житло, продукти та комунальні послуги. Але з початком повномасштабної війни ситуація лише ускладнилася. Базові витрати стали значно дорожчими. Про це каже і Роман, в якого доходи не змінювалися ще з довоєнних часів. Тому хлопець вимушений обмежити себе в деяких витратах.

"Поки що я не відчуваю ніяких підвищень. Я ходжу на роботу, але нічого не змінилося. Як було до війни, так і зараз", — ділиться Роман.

Одесит Роман. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої до думки Романа й інша одеситка. Але Анна додає, що доходи не змінилися, а якість життя впала. До того ж дівчина вимушена сильно економити.

"Я взагалі не відчула підвищення. Хіба що стало навпаки гірше, багато чого не можемо собі зараз дозволити. Доводиться економити", — додає Анна.

Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Декретна відпустка

А от Наталя, яка перебуває в декретній відпустці, зізнається, що не слідкує за рівнем зарплат, бо наразі немає в цьому необхідності. Але погоджується, що через стрімке подорожчання людям стало важче справлятися з деякими витратами, тому доходи громадян необхідно підвищити.

"Я зараз перебуваю в декретній відпустці, тому рівень зарплат мене зараз не торкається. Єдине скажу, що ціни дуже зросли, і зарплати також потрібно підіймати. Бо на той самий рівень доходу зараз люди можуть дозволити собі менше", — каже Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Мінімальна зарплата

Варто сказати, що досить багато людей в Україні досі змушені жити на мінімальну зарплату. Однією з таких є Лариса, яка працює за мінімалку та скептично ставиться до змін у рівні доходів.

"Я не знаю, кому там і що підвищили. У нас все як було до війни — так і лишилося. Тому доводиться виживати, економити та купувати лише найнеобхідніше", — вважає Лариса.

Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Валентина взагалі була вражена підняттям середньої зарплатні, бо на її доходи це ніяк не вплинуло. Але жінка засмучена, що на мінімалку не звертають уваги, тож в наступному році на її підвищення не слід чекати.

"Я навіть не знала, що зарплату взагалі підвищували. І щось 530 — якась велика сума. Ми як були на мінімалці до війни, так на ній і залишилися. І в наступному році, на жаль, вона також не зросте", — підсумовує Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попри заяви про підвищення середньої зарплати, реальний вплив на життя українців часто виявляється не таким очевидним. У 2021 році середній дохід становив 514 доларів, і нині він зріс до 530. Але не варто радіти передчасно: за цей час курс гривні зріс, а ціни в магазинах підскочили. Тому, хоча, на перший погляд, зростання зарплат виглядає позитивно, реальний рівень доходів для багатьох українців, ймовірно, залишився таким самим, а в деяких випадках навіть знизився.

Нагадаємо, громадяни, яким затримують заробітну плату понад місяць, можуть вимагати компенсацію на законних підставах. Таке право прописане у законі № 2050.

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