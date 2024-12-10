Одесса: поможет ли повышение зарплат бороться с ростом цен

Человек, держащий в руках деньги. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

По данным государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в Украине в 2024 году выросла до 21 946 грн, что эквивалентно практически 530 долларам. Казалось бы, сумма достойная, если бы не одно "но" — стремительный рост цен. В результате большинство людей не только не почувствовали повышения, но, можно сказать, даже не заметили его.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить, почувствовали ли одесситы повышение зарплат?

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Приходится экономить

Одесса всегда была одним из самых дорогих городов в Украине, и даже до войны жители города чувствовали высокие цены на жилье, продукты и коммунальные услуги. Но с началом полномасштабной войны ситуация только усложнилась. Основные расходы стали значительно дороже. Об этом говорит и Роман, чьи доходы не изменились с довоенных времен. Поэтому парень вынужден ограничивать себя в некоторых расходах.

"Пока я не чувствую никаких повышений. Я хожу на работу, но ничего не изменилось. Как было до войны, так и сейчас", — делится Роман.

Одессит Роман. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Аналогично Роману думает и другая одесситка. Но Анна еще добавляет, что доходы не изменились, а качество жизни упало.

"Я вообще не почувствовала повышения. Разве что стало наоборот хуже, многое не можем себе сейчас позволить. Приходится экономить", — добавляет Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Декретный отпуск

А вот Наталья, которая находится в декретном отпуске, признается, что не следит за уровнем зарплат, потому что пока нет в этом необходимости.

"Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, поэтому уровень зарплат меня сейчас не касается. Единственное скажу, что цены очень выросли, и зарплаты тоже нужно поднимать. Потому что на тот же уровень дохода сейчас люди могут позволить себе меньше", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Минимальная зарплата

Стоит сказать, что достаточно много людей в Украине до сих пор вынуждены жить на минимальную зарплату.

"Я не знаю, кому там и что повысили. У нас все как было до войны — так и осталось. Поэтому приходится выживать, экономить и покупать только самое необходимое", — считает Лариса.

Одесситка Лариса. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Валентина вообще была поражена поднятием средней зарплаты, потому что на ее доходы это никак не повлияло.

"Я даже не знала, что зарплату вообще повышали. И что-то 530 — какая-то большая сумма. Мы как были на минималке до войны, так на ней и остались. И в следующем году, к сожалению, она тоже не вырастет", — заключает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на заявления о повышении средней зарплаты, реальное влияние на жизнь украинцев часто оказывается не столь очевидным. В 2021 году средний доход составлял 514 долларов, и сейчас он вырос до 530. Но не стоит радоваться преждевременно: за это время курс гривны вырос, а цены в магазинах подскочили. Поэтому, хотя, на первый взгляд, рост зарплат выглядит положительно, реальный уровень доходов для многих украинцев, вероятно, остался прежним, а в некоторых случаях даже снизился.

Напомним, граждане, которым задерживают заработную плату больше месяца, могут потребовать компенсацию на законных основаниях. Такое право прописано в законе №2050.

Ранее мы писали, что в декабре 2024 года в частных школах некоторым педагогам гарантируют оплату труда до 40 тыс. грн. В целом на уровень дохода влияют предмет, который преподает специалист, опыт и регион.