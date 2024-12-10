Одесса: поможет ли повышение зарплат бороться с ростом цен

Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам
По данным государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в Украине в 2024 году выросла до 21 946 грн, что эквивалентно практически 530 долларам. Казалось бы, сумма достойная, если бы не одно "но" — стремительный рост цен. В результате большинство людей не только не почувствовали повышения, но, можно сказать, даже не заметили его.
Журналисты Новини.LIVE решили спросить, почувствовали ли одесситы повышение зарплат?
Приходится экономить
Одесса всегда была одним из самых дорогих городов в Украине, и даже до войны жители города чувствовали высокие цены на жилье, продукты и коммунальные услуги. Но с началом полномасштабной войны ситуация только усложнилась. Основные расходы стали значительно дороже. Об этом говорит и Роман, чьи доходы не изменились с довоенных времен. Поэтому парень вынужден ограничивать себя в некоторых расходах.
"Пока я не чувствую никаких повышений. Я хожу на работу, но ничего не изменилось. Как было до войны, так и сейчас", — делится Роман.
Аналогично Роману думает и другая одесситка. Но Анна еще добавляет, что доходы не изменились, а качество жизни упало.
"Я вообще не почувствовала повышения. Разве что стало наоборот хуже, многое не можем себе сейчас позволить. Приходится экономить", — добавляет Анна.
Декретный отпуск
А вот Наталья, которая находится в декретном отпуске, признается, что не следит за уровнем зарплат, потому что пока нет в этом необходимости.
"Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, поэтому уровень зарплат меня сейчас не касается. Единственное скажу, что цены очень выросли, и зарплаты тоже нужно поднимать. Потому что на тот же уровень дохода сейчас люди могут позволить себе меньше", — говорит Наталья.
Минимальная зарплата
Стоит сказать, что достаточно много людей в Украине до сих пор вынуждены жить на минимальную зарплату.
"Я не знаю, кому там и что повысили. У нас все как было до войны — так и осталось. Поэтому приходится выживать, экономить и покупать только самое необходимое", — считает Лариса.
В то же время Валентина вообще была поражена поднятием средней зарплаты, потому что на ее доходы это никак не повлияло.
"Я даже не знала, что зарплату вообще повышали. И что-то 530 — какая-то большая сумма. Мы как были на минималке до войны, так на ней и остались. И в следующем году, к сожалению, она тоже не вырастет", — заключает Валентина.
Несмотря на заявления о повышении средней зарплаты, реальное влияние на жизнь украинцев часто оказывается не столь очевидным. В 2021 году средний доход составлял 514 долларов, и сейчас он вырос до 530. Но не стоит радоваться преждевременно: за это время курс гривны вырос, а цены в магазинах подскочили. Поэтому, хотя, на первый взгляд, рост зарплат выглядит положительно, реальный уровень доходов для многих украинцев, вероятно, остался прежним, а в некоторых случаях даже снизился.
Напомним, граждане, которым задерживают заработную плату больше месяца, могут потребовать компенсацию на законных основаниях. Такое право прописано в законе №2050.
Ранее мы писали, что в декабре 2024 года в частных школах некоторым педагогам гарантируют оплату труда до 40 тыс. грн. В целом на уровень дохода влияют предмет, который преподает специалист, опыт и регион.
Читайте Новини.LIVE!