В Одессе снесли памятник Высоцкому

В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому — что известно
У Одесской киностудии ночью снесли памятник советскому поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Видео демонтажа обнародовали в сети. Официальных комментариев пока не последовало.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На ролике видно, как памятник грузят на машину. Скульптура певца подлежит демонтажу по решению Одесской ОВА. В то же время официальные учреждения пока не комментировали снос монумента.
Что известно о памятнике
Бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого работы Александра Князика установили в Одессе в сентябре 2012 года. Инициатива создания памятника принадлежала бизнесмену и одиозному пророссийскому политику Игорю Маркову, но ее поддержали тогдашние городские власти. Часть одесситов и организаций раскритиковала то, как скульптор изобразил поэта. Также сын Владимира Высоцкого заявлял, что ему не нравится монумент.
Отметим, что Владимир Высоцкий снялся в восьми фильмах Одесской киностудии, самым известным из которых стал детективный фильм "Место встречи изменить нельзя".
Напомним, в Одесской области разгромили памятник Пушкину. У скульптуры выковыряли глаза. Также в Одессе надругались над памятниками Пушкину, Воронцову и апельсину.
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