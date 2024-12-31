В Одессе снесли памятник Высоцкому

Памятник Высоцкому возле Одесской киностудии. Фото: zruchno.travel

У Одесской киностудии ночью снесли памятник советскому поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Видео демонтажа обнародовали в сети. Официальных комментариев пока не последовало.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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На ролике видно, как памятник грузят на машину. Скульптура певца подлежит демонтажу по решению Одесской ОВА. В то же время официальные учреждения пока не комментировали снос монумента.

Что известно о памятнике

Бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого работы Александра Князика установили в Одессе в сентябре 2012 года. Инициатива создания памятника принадлежала бизнесмену и одиозному пророссийскому политику Игорю Маркову, но ее поддержали тогдашние городские власти. Часть одесситов и организаций раскритиковала то, как скульптор изобразил поэта. Также сын Владимира Высоцкого заявлял, что ему не нравится монумент.

Отметим, что Владимир Высоцкий снялся в восьми фильмах Одесской киностудии, самым известным из которых стал детективный фильм "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, в Одесской области разгромили памятник Пушкину. У скульптуры выковыряли глаза. Также в Одессе надругались над памятниками Пушкину, Воронцову и апельсину.