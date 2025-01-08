Кипер рассказал об отношениях с Трухановым

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Между начальником Одесской ОГА Олегом Кипером и мэром Одессы Геннадием Трухановым иногда возникают разногласия. Впрочем, в большинстве важных вопросов они единомышленники.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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На высоких тонах

По словам главы области, хотя Одесса — миллионный город и не может не быть в приоритете, он старается выстраивать равноудаленные отношения со всеми руководителями громад и относится к каждому из них с уважением. Это касается и Геннадия Труханова.

"Да, возникают какие-то вопросы, и с мэром Одессы в том числе. Мы можем на высоких тонах поговорить. По-другому процесс не едет. Я вижу процесс по-своему, он немножечко старше, возможно ему неприятно, что я младше по возрасту. Но даже если с матом, то мы находим консенсус", — сказал Олег Кипер.

Начальник ОВА также подчеркнул, что в вопросах поддержки армии и ликвидации последствий вражеских обстрелов они с мэром — "друг другу помощники".

Предчувствие выборов

Олег Кипер также отметил, что некоторые политические партии начали "ходить по нашим одесским дворикам". По словам главы области, они живут следующими выборами, но его эти вопросы не интересуют. Также руководитель ОГА сказал, что не видит признаков завершения горячей фазы войны и поэтому не считает выборы возможными в ближайшее время.

Напомним, недавно Геннадий Труханов жестко раскритиковал новую айдентику Одесской области, поддержанную Олегом Кипером. Также мэр имеет противоположную с начальником ОГА позицию относительно переименования улиц и сноса памятников.