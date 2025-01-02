Труханов жорстко висловився про нову айдентинку Одещини

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Одеська мерія

В Одесі не використовуватимуть новий логотип області, ухвалений сесією облради. Місто й надалі користуватиметься символом "якір-серце", розробленим студією скандального Артемія Лебедєва.

Про це в інтерв'ю виданню "Думська" розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

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Міський голова назвав затвердження нової айдентики Одеської області "волюнтаристським рішенням". За його словами, "хтось щось розробив" без дискусії та відкритого конкурсу, а потім прийняв на сесії.

Новий логотип Одещини. Фото: Одеська ОДА

"Наша фракція порушила це питання і заявила, що, будь ласка, хлопці, використовуйте цю айдентику, але не на території міста. У нас є свій туристичний символ, ми будемо робити це з обговоренням із суспільством", — заявив Труханов.

Якір залишається

Мер також заявив, що логотип "Якір-серця" продовжуватиме використовуватися. Зокрема, він встановлений у шести містах-побратимах і туди люди несуть квіти після обстрілів Одеси.

"Я не знаю цього Лебедєва, але коли говорив, що він мріє приїхати в Одесу "пожрать" і щось там с "дєвками" робити, то я відповів, що це вони у себе в хліву жеруть, а "дєвки" в них, а у нас наші мами, дружини та доньки", — зазначив Геннадій Труханов.

Зазначимо, що Артемій Лебедєв, студія якого розробила туристичний логотип Одеси, після початку повномасштабного вторгнення неодноразово виступав на підтримку російських окупантів.

Нагадаємо, нову айдентику області затвердили на сесії Одеської обласної ради 12 грудня минулого року. Вона викликала чимало дискусій як у суспільстві, так і серед депутатів. Під час обговорення начальник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що "якоря Лебедєва не буде".

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