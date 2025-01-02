Труханов жестко высказался о новой айдентинке Одесчины

Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины
В Одессе не будут использовать новый логотип области, принятый сессией облсовета. Город и дальше будет пользоваться символом "якорь-сердце", разработанным студией скандального Артемия Лебедева.
Об этом в интервью изданию "Думская" рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Пользуйтесь, но не у нас
Мэр назвал утверждение новой айдентики Одесской области "волюнтаристским решением". По его словам, "кто-то разработал" без дискуссии и открытого конкурса, а затем принял на сессии.
"Наша фракция подняла этот вопрос и заявила, что, пожалуйста, ребята, используйте эту айдентику, но не на территории города. У нас есть свой туристический символ, мы будем делать это с обсуждением с обществом", — заявил Труханов.
Якорь остается
Мэр также заявил, что логотип "Якорь-сердце" будет продолжать использоваться. В частности, он установлен в шести городах-побратимах, и туда люди несут цветы после обстрелов Одессы.
"Я не знаю этого Лебедева, но когда говорил, что он мечтает приехать в Одессу "пожрать" и что-то там с "девками" делать, то я ответил, что это они у себя в хлеву жрут, а "девки" у них, а у нас наши мамы, жены и дочери", — отметил Геннадий Труханов.
Отметим, что Артемий Лебедев, студия которого разработала туристический логотип Одессы, после начала полномасштабного вторжения неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов.
Новую айдентику области утвердили на сессии Одесского областного совета 12 декабря прошлого года. Она вызвала множество дискуссий как в обществе, так и среди депутатов. В ходе обсуждения начальник Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что "якоря Лебедева не будет".
Над разработкой нового бренда работала команда из пяти человек. Они уверяют, что не получали за это деньги.
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