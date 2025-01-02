Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины arrow

Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины

2 января 2025 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Труханов жестко высказался о новой айдентинке Одесчины
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе не будут использовать новый логотип области, принятый сессией облсовета. Город и дальше будет пользоваться символом "якорь-сердце", разработанным студией скандального Артемия Лебедева.

Об этом в интервью изданию "Думская" рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также:

Пользуйтесь, но не у нас

Мэр назвал утверждение новой айдентики Одесской области "волюнтаристским решением". По его словам, "кто-то разработал" без дискуссии и открытого конкурса, а затем принял на сессии.

Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины - фото 1
Новый логотип Одесской области. Фото: Одесская ОГА

"Наша фракция подняла этот вопрос и заявила, что, пожалуйста, ребята, используйте эту айдентику, но не на территории города. У нас есть свой туристический символ, мы будем делать это с обсуждением с обществом", — заявил Труханов.

Якорь остается

Мэр также заявил, что логотип "Якорь-сердце" будет продолжать использоваться. В частности, он установлен в шести городах-побратимах, и туда люди несут цветы после обстрелов Одессы.

"Я не знаю этого Лебедева, но когда говорил, что он мечтает приехать в Одессу "пожрать" и что-то там с "девками" делать, то я ответил, что это они у себя в хлеву жрут, а "девки" у них, а у нас наши мамы, жены и дочери", — отметил Геннадий Труханов.

Отметим, что Артемий Лебедев, студия которого разработала туристический логотип Одессы, после начала полномасштабного вторжения неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов.

Новую айдентику области утвердили на сессии Одесского областного совета 12 декабря прошлого года. Она вызвала множество дискуссий как в обществе, так и среди депутатов. В ходе обсуждения начальник Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что "якоря Лебедева не будет".

Над разработкой нового бренда работала команда из пяти человек. Они уверяют, что не получали за это деньги.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область герб Новости Одессы российская символика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:31 Первой в Одессе в 2025 году родилась дочь защитника

15:30 Оккупанты разрушили стелу на въезде в Покровск — видео

15:25 Начало БОВП — кого она не коснется в 2025 году

15:08 В ГПСУ показали, как "Скорпион" бьет по россиянам на Харьковщине

15:04 Зеленский отметил бригады, которые отбили жестокие штурмы врага

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:01 По зданию с войсками РФ на Курщине нанесли удар — видео

14:59 Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины

14:57 Маск подверг критике Стармера и поддержал Reform UK

14:53 Цифровизация ВВК — в Минобороны сказали, каких изменений ждать

14:42 ВВК для ограниченно годных — до когда нужно пройти комиссию

15:31 Первой в Одессе в 2025 году родилась дочь защитника

15:30 Оккупанты разрушили стелу на въезде в Покровск — видео

15:25 Начало БОВП — кого она не коснется в 2025 году

15:08 В ГПСУ показали, как "Скорпион" бьет по россиянам на Харьковщине

15:04 Зеленский отметил бригады, которые отбили жестокие штурмы врага

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:01 По зданию с войсками РФ на Курщине нанесли удар — видео

14:59 Здесь вам не область — Труханов о новой айдентике Одесчины

14:57 Маск подверг критике Стармера и поддержал Reform UK

14:53 Цифровизация ВВК — в Минобороны сказали, каких изменений ждать

14:42 ВВК для ограниченно годных — до когда нужно пройти комиссию

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года