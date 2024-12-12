Хто і як створював нову айдентику Одещини

Арт-директорка проєкту Крістіна Безвесельна. Фото: Новини.LIVE

Команда з п'яти людей понад рік працювала над розробкою нової айдентики Одеської області. Це робилося виключно на ентузіазмі та любові до регіону. Суперечливу реакцію громадськості автори нової символіки пояснюють сміливістю своїх ідей.

Про це розповіла арт-директорка проєкту Крістіна Безвесельна.

Читайте також:

Як працювали

За словами арт-директорки, над проєктом, крім неї, працювали розробник шрифтів, дизайнери і креативний копірайтер. Робота тривала трохи більше року.

"Це був постійний процес. Спочатку був дуже великий процес рисерчу, потім процес зібрання всієї інформації, адаптування, імплементації, знову підтвердження її, пошуку нових сенсів. І потім вже фінальна розробка", — розповідає Крістіна Безвесельна.

Нові сенси

Арт-директорка говорить, що команда намагалася переосмислити знайомі символи області. Тим більше, що до цього брендування регіону не існувало.

"Ми намагалися створити нову візію регіону. Ми переосмислили той самий плуг або якір, вони подавалися у новому сенсі. Саме тому це викликало питання аудиторії", — говорить Крістіна Безвесельна.

У команді стверджують, що працювали з власної ініціативи й не мали жодного фінансування.

"Ми дуже раді, що ми змогли відтворити це для області, яку ми дуже любимо і вважаємо найцікавішою в Україні з точки зору людей, національних меншин, народностей, які тут живуть, тому що Одеська область дуже багатогранна", — запевняє Крістіна Безвесельна.

Нагадаємо, сьогодні Одеська облрада затвердила нову бренд-айдентику області. Також ми писали про те, що у Миколаєві розробляють новий герб міста.