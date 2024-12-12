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Работали год и без денег — как разрабатывали айдентинку Одесчины

12 декабря 2024 16:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто и как создавал новую айдентику Одесщины
Арт-директор проекта Кристина Безвесельная. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Команда из пяти человек больше года работала над разработкой новой айдентики Одесской области. Это делалось исключительно для энтузиазма и любви к региону. Противоречивую реакцию общественности авторы новой символики объясняют смелостью своих идей.

Об этом рассказала арт-директор проекта Кристина Безвесельная.

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Как работали

По словам арт-директора, над проектом, кроме нее, работали разработчик шрифтов, дизайнеры и креативный копирайтер. Работа продолжалась чуть больше года.

"Это был постоянный процесс. Сначала был очень большой процесс рисерча, потом процесс сбора всей информации, адаптации, имплементации, снова подтверждения ее, поиска новых смыслов. И потом уже финальная разработка", — рассказывает Кристина Безвесельная.

Новые смыслы

Арт-директор говорит, что команда пыталась переосмыслить знакомые символы области. Тем более что до этого брендирования региона не существовало.

"Мы пытались создать новое видение региона. Мы переосмыслили тот же плуг или якорь, они подавались в новом смысле. Именно поэтому это вызвало вопрос аудитории", — говорит Кристина Безвесельная.

В команде утверждают, что работали по собственной инициативе и не имели никакого финансирования.

"Мы очень рады, что мы смогли воспроизвести это для области, которую мы очень любим и считаем самой интересной в Украине с точки зрения людей, национальных меньшинств, живущих здесь народностей, потому что Одесская область очень многогранна", — уверяет Кристина Безвесельная.

Напомним, сегодня Одесский облсовет утвердил новую бренд-айдентику области. Также мы писали, что в Николаеве разрабатывают новый герб города.

Одесса Одесская область герб Новости Одессы символика

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