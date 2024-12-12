В Одеській області затвердили новий логотип, герб лишається старий, фото

Сесія Одеської обласної ради. Фото: облрада

Одеська облрада затвердила бренд-айдентику регіону. Йдеться про логотип, фірмовий шрифт і кольори. А от офіційний герб, всупереч повідомленням пабліків і каналів, залишається старим.

Таке рішення ухвалили на сесії Одеської обласної ради у четвер, 12 грудня.

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Логотип, а не герб

Напередодні у Telegram-каналах з'явилася інформація, що депутати проголосують за новий герб області. Це не так. Мова йде про логотип, який сприяє становленню іміджу регіону, але не може заміняти офіційний герб. Адже останній затверджується законодавчо й має особливий юридичний статус.

Новий логотип Одещини. Фото: скриншот

Крім логотипу, до бренд-айдентики включили фірмові кольори — бежевий, жовтий, червоний та синій. Вони використовуватимуться у діловій атрибутиці, рекламі та сувенірній продукції. Також розробили спеціальний шрифт Odesa Region Type і брендові піктограми. Сформулювали й гасло області: "Земля, що об'єднує".

Фірмові кольори Одещини. Фото: скриншот

Офіційні піктограми. Фото: скриншот

Офіційні піктограми. Фото: скриншот

Депутатські суперечки

Ухвалення бренду області викликало жваву дискусію серед депутатів. Втім, їх більше цікавила не сама айдентика, а її презентація. Народні обранці виявили у ній декілька ляпів. Зокрема, замість одеського узбережжя розмістили зображення кримського, а замість культурних рослин — бур'ян.

Офіційний шрифт. Фото: скриншот

Також депутатів зацікавило, скільки коштувала регіону розробка символіки. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що бюджетні кошти не витрачалися.

"На розробку айдентики жодної копійки не було витрачено. Тому вона буде у вільному доступу. Закріпимо за облрадою", — пояснив він.

Нагадаємо, у Миколаєві хочуть змінити герб міста. Також зміни внесли у логотип Львівської міськради.