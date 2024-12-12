В Одесской области утвердили новый логотип, герб остается старый, фото

Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты
Одесский облсовет утвердил бренд-айдентику региона. Речь идет о логотипе, фирменном шрифте и цветах. А вот официальный герб, вопреки сообщениям пабликов и каналов, остается старым.
Такое решение было принято на сессии Одесского областного совета в четверг, 12 декабря.
Логотип, а не герб
Накануне в Telegram каналах появилась информация, что депутаты проголосуют за новый герб области. Это не так. Речь идет о логотипе, который способствует становлению имиджа региона, но не может заменять официальный герб. Ведь последний утверждается законодательно и имеет особый юридический статус.
Кроме логотипа, в бренд-айдентику включили фирменные цвета — бежевый, желтый, красный и синий. Они будут использоваться в деловой атрибутике, рекламе и сувенирной продукции. Также был разработан специальный шрифт Odesa Region Type и брендовые пиктограммы. Сформулировали и лозунг области: "Земля, которая объединяет".
Депутатские споры
Принятие бренда области вызвало оживленную дискуссию среди депутатов. Впрочем, их больше интересовала не сама айдентика, а ее презентация. Народные избранники обнаружили в ней несколько ляпов. В частности, вместо одесского побережья разместили изображение крымского, а вместо культурных растений — сорняк.
Также депутатов заинтересовало, сколько стоила региону разработка символики. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что бюджетные средства не тратились.
"На разработку айдентики ни копейки не было потрачено. Поэтому она будет в свободном доступе. Закрепим за облсоветом", — пояснил он.
Напомним, в Николаеве хотят изменить герб города. Также изменения внесли в логотип Львовского горсовета.
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