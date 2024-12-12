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Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты

12 декабря 2024 12:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области утвердили новый логотип, герб остается старый, фото
Сессия Одесского областного совета. Фото: облсовет
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский облсовет утвердил бренд-айдентику региона. Речь идет о логотипе, фирменном шрифте и цветах. А вот официальный герб, вопреки сообщениям пабликов и каналов, остается старым.

Такое решение было принято на сессии Одесского областного совета в четверг, 12 декабря.

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Логотип, а не герб

Накануне в Telegram каналах появилась информация, что депутаты проголосуют за новый герб области. Это не так. Речь идет о логотипе, который способствует становлению имиджа региона, но не может заменять официальный герб. Ведь последний утверждается законодательно и имеет особый юридический статус.

Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты - фото 1
Новый логотип Одесской области. Фото: скриншот

Кроме логотипа, в бренд-айдентику включили фирменные цвета — бежевый, желтый, красный и синий. Они будут использоваться в деловой атрибутике, рекламе и сувенирной продукции. Также был разработан специальный шрифт Odesa Region Type и брендовые пиктограммы. Сформулировали и лозунг области: "Земля, которая объединяет".

Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты - фото 2
Фирменные цвета Одесской области. Фото: скриншот
Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты - фото 3
Официальные пиктограммы. Фото: скриншот
Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты - фото 4
Официальные пиктограммы. Фото: скриншот

Депутатские споры

Принятие бренда области вызвало оживленную дискуссию среди депутатов. Впрочем, их больше интересовала не сама айдентика, а ее презентация. Народные избранники обнаружили в ней несколько ляпов. В частности, вместо одесского побережья разместили изображение крымского, а вместо культурных растений — сорняк.

Скандал вокруг новой айдентики Одесчины — что приняли депутаты - фото 5
Официальный шрифт. Фото: скриншот

Также депутатов заинтересовало, сколько стоила региону разработка символики. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что бюджетные средства не тратились.

"На разработку айдентики ни копейки не было потрачено. Поэтому она будет в свободном доступе. Закрепим за облсоветом", — пояснил он.

Напомним, в Николаеве хотят изменить герб города. Также изменения внесли в логотип Львовского горсовета.

Одесская область герб местные депутаты Одесская ОГА символика

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