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Миколаїв змінить герба міста — управління культури готує конкурс

14 січня 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаїв змінить герба міста — управління культури готує конкурс
Герб Миколаєва. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві планують змінити вигляд герба міста. Відомо, що міське управління культури почало розробку нового положення для проведення конкурсу.

Про це повідомив очільник Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

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"Є правила, які застосовувалися до гербів Російської імперії, і є правила, які застосовуються до гербів у сучасній Україні. Потрібно буде змінювати якісь деталі, або весь герб — це також вирішуватиметься на громадському обговоренні. Але щоб були якісь пропозиції, потрібен конкурс", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що конкурс буде відкритим, і управління культури вже співпрацює з гільдією геральдистів національної та місцевої організації. Експертиза професійних геральдистів буде врахована під час розробки положення. Також розглядається можливість надання фінансового ресурсу для втілення нового герба.

Який зараз вигляд має герб Миколаєва

Історія герба міста Миколаєва розпочалась понад двісті років тому. Сучасний герб міста був затверджений в День міста, на урочистому засіданні міської Ради, 26 вересня 1997 року. На ньому зображено лазурове поле та золотий корабель із чорними веслами. Він покладений на милиці, що розміщені навхрест. Щит увінчаний срібною короною і золотими якорями, з’єднаними стрічкою.

Нагадаємо, данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.

Одеса
Миколаїв
Одеська область
герб
Одеська ОДА
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