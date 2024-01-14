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Николаев сменит герба города — управление культуры готовит конкурс

14 января 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Николаев сменит герба города — управление культуры готовит конкурс
Герб Николаева. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаеве планируют изменить облик герба города. Известно, что городское управление культуры приступило к разработке нового положения для проведения конкурса.

Об этом сообщил глава Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров.

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"Есть правила, которые применялись к гербам Российской империи, и есть правила, которые применяются к гербам в современной Украине. Нужно будет менять какие-то детали или весь герб — это также будет решаться на общественном обсуждении. Но чтобы были какие-то предложения, нужен конкурс", — говорится в сообщении.

Пока известно, что конкурс будет открыт, и управление культуры уже сотрудничает с гильдией геральдистов национальной и местной организации. Экспертиза профессиональных геральдистов будет учтена при разработке положения. Также рассматривается возможность предоставления финансового ресурса для осуществления нового герба.

Как выглядит герб Николаева

История герба города Николаева началась более двухсот лет назад. Современный герб города был утвержден в День города, на торжественном заседании городского Совета 26 сентября 1997 года. На нем изображены лазурное поле и золотой корабль с черными веслами. Он положен на костыли, расположенные крест-накрест. Щит увенчан серебряной короной и золотыми якорями, соединенными лентой.

Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.

Одесса
Николаев
Одесская область
герб
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