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Труханов в ігнорі — мера не кличуть на зустрічі із Зеленським

1 січня 2025 09:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Труханова не кличуть на зустрічі із Зеленським — чому так
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мера Одеси Геннадія Труханова не запрошують на заходи, коли місто відвідує президент Володимир Зеленський. Так само міський голова не спілкується з очільником держави телефоном. 

Про це в інтерв'ю виданню "Думська" розповів сам Геннадій Труханов.

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Суттєві розбіжності

За словами мера, особисто йому подобається, що його не кличуть на заходи з президентом. Адже це дає змогу "не витрачати час, а працювати". Але те, що долю міста обговорюють без представників міського самоврядування, Геннадій Труханов засуджує. 

"Я вважаю, що це мінус їм, а не мені. Вони не хочуть слухати, чим живе мільйонне місто, справжню об’єктивну інформацію, тому в нас такі розбіжності", — говорить мер.

Геннадій Труханов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення він був на декількох нарадах у президента, але згодом його припинили запрошувати. Також мер жодного разу не спілкувався з головою держави телефоном. 

"В нас не було жодних суперечок, але ось такий формат. Не питають мене, а я не лізу. Чому? Я завжди ставлю важливі питання. Якщо під час ковіду в нас нема кисню та нема ліків, я порушую питання та кажу напряму. Міністр каже, що є, а я кажу, що ні", — каже Труханов.  

Крім того, міський голова вважає, що в Україні звужуються можливості для міського самоврядування.

"Якщо поважають самоврядування, то поважають мера міста, і тут неважлива персоналія, неважливо, що це Труханов. Йдеться про обраного мера міста. Ми маємо вигризати гроші", — стверджує він. 

Нагадаємо, у кримінальній справі, в якій фігурує Геннадій Труханов, ухвалені нові рішення. Також ми повідомляли, що з Одеської міськради пішла давня соратниця мера.

Володимир Зеленський Одеса Геннадій Труханов політики Новини Одеси

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