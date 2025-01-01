Труханова не зовут на встречи с Зеленским – почему так

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Одесская мэрия

Мэра Одессы Геннадия Труханова не приглашают на мероприятия, когда город посещает президент Владимир Зеленский. Также городской голова не общается с главой государства по телефону.

Об этом в интервью изданию "Думская" рассказал сам Геннадий Труханов.

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Существенные разногласия

По словам мэра, лично ему нравится, что его не зовут на мероприятия с президентом. Ведь это позволяет "не тратить время, а работать". Но то, что судьба города обсуждается без представителей городского самоуправления, Геннадий Труханов осуждает.

"Я считаю, что это минус им, а не мне. Они не хотят слушать, чем жив миллионный город, настоящую объективную информацию, поэтому у нас такие разногласия", — говорит мэр.

Геннадий Труханов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения он находился на нескольких совещаниях у президента, но впоследствии его прекратили приглашать. Также мэр ни разу не общался с главой государства по телефону.

"У нас не было никаких споров, но вот такой формат. Не спрашивают меня, а я не лезу. Почему? Я всегда ставлю важные вопросы. Если во время наводнения у нас нет кислорода и нет лекарств, я поднимаю вопрос и говорю напрямую. Министр говорит, что есть, а я говорю, что нет", — говорит Труханов.

Кроме того, мэр считает, что в Украине сужаются возможности для городского самоуправления.

"Если уважают самоуправление, то уважают мэра города, и здесь неважна персоналия, неважно, что это Труханов. Речь идет об избранном мэре города. Мы должны выгрызать деньги", — утверждает он.

Напомним, по уголовному делу, в котором фигурирует Геннадий Труханов, приняты новые решения. Также мы сообщали, что из Одесского горсовета ушла давняя соратница мэра.