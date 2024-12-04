З Одеської міськради пішла депутатка, хто її замінив

Депутатка Одеської міськради Антоніна Капрош. Фото: Instagram

Депутатка Одеської міської ради Людмила Варавва склала свої повноваження. Її місце зайняла колега по партії Антоніна Капрош. Вона лікарка-пульмонолог і викладає в Одеському медуніверситеті.

Про це стало відомо на сесії Одеської міської ради у середу, 4 грудня.

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Антоніні Капрош 42 роки. Вона працює асистентом кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету. Крім того, новообрана депутатка веде сторінку в Instagram як лікар-фтизіатр та пульмонолог. У 2020 році вона балотувалася до Одеської міськради за списком партії Геннадія Труханова "Довіряй ділам", але не була обрана. Після складання мандату Людмилою Вараввою Антоніна Капрош зайняла її місце як наступна у партійному списку.

Куди поділася попередниця

Людмила Варавва працювала у бізнесі, а також в Одеській ОВА та інспекції з питань захисту прав споживачів. Її двічі обирали до міськради від партії "Довіряй ділам". Наразі вона живе у США з родиною. Через це депутатка й склала мандат.

Колишня депутатка Одеської міськради Людмила Варавва. Фото: Facebook



Нагадаємо, з Одеської райради виключили декількох депутатів. А у селі Великий Буялик сільська рада не може зібратися на сесію через відсутність депутатів.