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Одесский районный совет остался без Кота

20 сентября 2024 15:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из Одесского райсовета ушел депутат
Заседание Одесского районного совета. Фото: Одесский райсовет
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Депутат Одесского райсовета Дмитрий Кот досрочно сдал свои полномочия. Он представлял партию одесского мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Такое решение было принято сегодня, 20 сентября, на сессии Одесского районного совета.

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Председатель совета Виталий Барвиненко подчеркнул, что депутат написал заявление о сложении мандата добровольно, без давления со стороны партии.

Что известно о депутате

Дмитрий Кот работает приватным нотариусом. С 2010 по 2015 годы он был депутатом Одесского городского совета и возглавлял комиссию по землеустройству и земельному правоотношению. В 2016-2018 годах работал начальником управления земельных ресурсов департамента коммунальной собственности Одесского горсовета. В 2020 году его избрали в Одесский райсовет от партии "Доверяй делам".

Отметим, всего в Одесском районном совете 64 депутата. Председателем совета является Виталий Барвиненко. На выборах 2020 года депутатами были избраны представители шести политических сил — "Доверяй делам", "Слуги народа", "Европейской солидарности", "За будущее", а также запрещенных "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Партии Шария".

Напомним, ранее от мандатов отказались еще два депутата районного совета — представители партии "Европейская солидарность" Валентина Шульц и Николай Орлов. Их места должны занять участник боевых действий, капитан ВСУ Олег Кошолапенко и директор лицея имени Вячеслава Чорновила в Южном Тарас Прокопечко.

Также мы сообщали, что 18 сентября прошла сессия Одесского городского совета . на ней был принят ряд неоднозначных решений.

 

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