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Одеська районна рада залишилася без Кота

20 вересня 2024 15:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З Одеської райради пішов депутат
Засідання Одеської районної ради. Фото: Одеська райрада
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутат Одеської райради Дмитро Кот достроково склав свої повноваження. Він представляв партію одеського мера Геннадія Труханова "Довіряй ділам". 

Таке рішення ухвалили сьогодні, 20 вересня, на сесії Одеської районної ради

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Голова ради Віталій Барвіненко наголосив, що депутат написав заяву про складання мандату добровільно, без тиску з боку партії. 

Що відомо про депутата

Дмитро Кот працює приватним нотаріусом. З 2010 по 2015 роки він був депутатом Одеської міської ради і очолював комісію із землеустрою та земельних правовідносин. У 2016-2018 роках працював начальником управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міськради. У 2020 році його обрали до Одеської райради від партії "Довіряй ділам".

Зазначимо, всього в Одеській районній раді 64 депутати. Головою ради є Віталій Барвіненко. На виборах 2020 року депутатами були обрані представники шістьох політичних сил — "Довіряй ділам", "Слуги народу", "Європейської солідарності", "За майбутнє", а також заборонених нині "Опозиційної платформи — За життя" і "Партії Шарія".

Нагадаємо, раніше від мандатів відмовилися ще двоє депутатів районної ради — представники партії "Європейська солідарність" Валентина Шульц і Микола Орлов. Їх місця мають зайняти учасник бойових дій, капітан ЗСУ Олег Кошолапенко і директор ліцею імені В’ячеслава Чорновола у Южному Тарас Прокопечко. 

Також ми повідомляли, що 18 вересня відбулася сесія Одеської міської ради. на ній було ухвалено низку неоднозначних рішень. 

 

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